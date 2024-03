Presa de azi: Ce primesc romanii care ajung someri in 2011

In Ajunului Craciunului romanii au parte de vesti bune, de vesti proaste si de infruntat o realitate plina de gesturi disperate, dar si de Mos Craciun sau planuri de vacanta.

Adevarul scrie in editia de vineri ca 4,5 milioane de romani cu credite nu vor mai beneficia de Ordonanta 50. Nici Puterea nu vine cu vesti bune si anunta ca micile afaceri falimenteaza pe capete, in Bucuresti, iar Evenimentul Zilei dezvaluie ce primesc romanii care ajung someri in 2011.

Intre timp cei de la Romania Libera se intreaba de ce il pazeste SPP pe Adrian Sobaru. Cei de la Gandul prezinta in editia de vineri cum va fi vremea de Sarbatori, unde pune politia radare si ce ar trebui sa stiti daca plecati afara.

Adevarul: 4,5 milioane de romani cu credite nu vor mai beneficia de Ordonanta 50

Adevarul scrie in editia de vineri ca aproximativ 4,5 milioane de romani cu credite nu vor mai beneficia de prevederile Ordonantei 50/2010, adica Ordonanta Creditelor.

Iar asta din cauza ca proiectul legislativ este in favoarea bancherilor, urmand ca aceasta sa nu se aplice si in cazul celor aproximativ opt milioane de contracte de credit aflate in derulare.

Singura prevedere din actul normativ de care vor beneficia clientii vechi ai bancilor este limitarea comisionului de rambursare anticipata la 1% pentru creditele cu dobanda fixa, respectiv eliminarea lui pentru cele cu dobanda variabila. In schimb, refinantarea creditelor se va putea realiza in urma analizei clientului, prin negociere, si nu fara costuri, cum se stabilise initial.

Ads

Puterea: Micile afaceri falimenteaza pe capete, in Bucuresti

Puterea titreaza in editia de vineri ca micile afaceri falimenteaza pe capete, in Bucuresti.

Jurnalistii scriu ca in cartierele de la periferia Bucurestiului, si nu numai, geografia locului se schimba, parca, de la o zi la alta, intr-un razboi nevazut al intereselor, al oportunitatilor de afaceri. Magazinele situate la parterul unor blocuri sunt deschise, inchise, inchiriate, vandute, subinchiriate si iar vandute. E o intreaga nebunie.

Azi, gaseste omul cartofi, castraveti si rosii turcesti la aprozar. Peste doua saptamani, pentru ca nu merge treaba, apare in loc o frumoasa frizerie, care face reduceri pentru pensionari si prichindei de patru ani. Si nici asta nu tine prea mult, pentru ca lumea nu prea se mai tunde in oras, ci pe balcon. E mai ieftin.

Aceasta mutare perpetua de buticuri, reprezentante bancare si firme de prestari servicii, care tinde sa devina un fenomen, se intampla in tot Bucurestiul, in orice cartier ai merge.

Ads

Evenimentul Zilei: Ce primesc romanii care ajung someri in 2011

Si daca afacerile nu merg, multi dintre romani ajung someri. Evenimentul Zilei dezvaluie in editia de vineri ce vor primi cei care ajung someri in 2011, adica un ajutor mai mic si mai putina libertate de alegere a locului de munca.

Din prima zi a anului viitor cei care vor ajunge someri si vor avea dreptul la indemnizatie de somaj nu vor mai primi 75% din valoarea salariului minim pe economie, de 600 de lei, ca in prezent, ci 75% din valoarea indicatorului social de referinta, de 500 de lei, pentru cei care au cotizat cel putin un an inainte.

In plus, ca si pana acum, la suma rezultata se va adauga un procent cuprins intre 3 si 10% din media salariului brut incasat de somer in ultimele 12 luni, in functie de stagiul de cotizare.

Iar raportarea la acest indicator social de referinta, care a ramas in ultimii trei ani la 500 de lei, se va face si in cazul absolventilor de invatamant care nu-si gasesc un loc de munca, ei urmand sa primeasca 250 de lei pe luna, timp de sase luni.

Ads

Romania Libera: De ce il pazeste SPP pe Adrian Sobaru?

Romania Libera se intreaba in editia de vineri de ce il pazeste SPP pe Adrian Sobaru, angajatul TVR care a dat peste cap planurile parlamentarilor.

Adrian Sobaru, angajatul TVR care s-a aruncat de la balconul salii Parlamentului in care se dezbatea motiunea de cenzura, este pazit la usa salonului din spital. In timp ce surse din spital sustin ca agentii de paza apartin SPP, serviciul care se ocupa exclusiv cu protectia demnitarilor neaga acest lucru.

Un reporter a incercat sa stea de vorba cu acesta, dar nu a reusit. Surse credibile din Spitalul Universitar au spus pentru RL o cu totul alta varianta. "Normal ca au adus SPP-ul, insa n-or sa recunoasca niciodata. Cat timp e internat in acest spital, e supravegheat ca sa nu obtineti nimic de la baiatul ala. Daca vreti sa aflati ceva,

Ads

trebuie ca familia sa ceara transferul lui la un alt spital."

Gandul: Cum va fi vremea de Sarbatori, unde pune politia radare si ce ar trebui sa stiti daca plecati afara

Gandul a "intrat" in febra pregatirilor de Craciun si face, in editia de vineri, o lista despre cum va fi vremea de sarbatori, unde pune politia radare si ce ar trebui sa stiti daca plecati afara.

Meteorologii de la ANM prognozeaza ca vremea va fi in continuare calda, racirea vremii urmand sa apara dupa Craciun, cand vor fi si ninsori

Joi, vremea va fi calda in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi de la 1...2 grade in nordul Moldovei pana la 16...17 grade in vest. Temperaturile minime se vor situa, in general, intre -1 si 8 grade. Vineri, vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada a anului.

Ads

Daca aveti de gand sa plecati la drum trebuie sa tineti cont de faptul ca politistii de la Circulatie vor scoate pe sosele toate radarele disponibile. Peste 600 de astfel de aparate vor vana soferii indisciplinati, in special pe rutele cunoscute ca fiind suprasolicitate in astfel de perioade. Agentii se asteapta ca valorile de trafic sa creasca, mai ales pe principalele drumuri care leaga provinciile istorice si respectiv Capitala de Valea Prahovei.

Si in cazul in care faceti parte dintre cei care pleaca din Romania sa stiti ca la Paris, de Craciun cerul va fi senin, temperaturile fiind cuprinse intre 0 si -5 grade. De Revelion, prima zi a anului va aduce precipitatii mixte, find posibile ninsori.

La Viena, Craciunul va aduce temperaturi de pana la 2 grade si un cer noros, in timp ce, de Anul Nou, va fi mai mult soare si temperaturile maxime nu vor fi mai mari de -2 grade.

Jurnalul National: Cine l-a furat pe Mosu'

Cei de la Jurnalul National se intreaba, in editia de vineri, cine l-a furat pe Mosu.

Mosul cel bun, cu barba ninsa si mantie rosie, care vine cu sania lui zburatoare plina cu daruri la copiii cuminti in noaptea de Craciun si le lasa cadourile sub brad sau in ciorapeii agatati de soba, e doar o poveste. O poveste ce a inceput ca o sarbatoare pagana. Are magia ei, care ne-a vrajit pe toti secole de-a randul si care ne incanta si astazi. Numai ca povestea s-a transformat mereu dupa chipul si asemanarea societatii care a perpetuat-o din generatie in generatie, dar si dupa obiceiurile locului.

Insasi originea lui Mos Craciun este inca subiect de dezbatere intre religie si mit.

Dar intre timp lucrurile s-au schimbat. Il avem astazi pe Mos Craciun in mai toate ipostazele, inclusiv in cele desucheate, impinse pana la erotism grotesc. Dar ce mai conteaza cand asta aduce bani cu nemiluita pentru oameni de afaceri fara scrupule si fara nici un... Mos Craciun!

Ads