Retragerea din Afganistan. Primii 70 de militari romani s-au intors in tara FOTO

Revenirea acestora este cuprinsa in planul de retragere din Afganistan a celor peste 600 de militari romani, plan coordonat cu comandantii din teatrul de operatii, "astfel incat procesul sa se desfasoare coerent si in conditii de maxima siguranta".Finalizarea procedurilor va avea loc pana la 11 septembrie 2021, dar, din motive de securitate, calendarul repatrierii militarilor nu este public, insa este sincronizat permanent cu planificarile celorlalti membri ai Aliantei Nord-Atlantice, precizeaza MApN.Ministerul Apararii Nationale a demarat, de la 1 mai, procesul de retragere a trupelor, conform Declaratiei comune a Consiliului Nord-Atlantic adoptata la recenta reuniune extraordinara comuna a ministrilor de externe si ministrilor apararii din statele membre ale NATO.Romania a participat cu trupe in Afganistan inca din anul 2002, atat la Operatia Enduring Freedom, cat si la ISAF, in spiritul solidaritatii fata de partenerul strategic american si pentru consolidarea pozitiei nationale ca partener aliat.In ianuarie 2001, primele efective de militari romani, un pluton de politie militara, o aeronava C130 Hercules si ofiteri de legatura au fost dislocati in Afganistan, in cadrul operatiei ISAF, iar in luna iulie 2002 a fost dislocat in teatrul de operatii Afganistan primul batalion de infanterie romanesc intr-o misiune de lupta in afara teritoriului national dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.Din 2002 si pana in prezent, peste 32.000 de militari ai Armatei Romaniei au participat la misiunea din Afganistan, in rotatii de cate sase luni, atat in cadrul unor elemente de comanda si control de nivel brigada, cat si in cadrul unor structuri de forte de nivel batalion, companie, pluton, echipe operationale de consiliere si legatura (OMLT), detasamente din cadrul Fortelor pentru Operatii Speciale, echipe de instructori ANA Training, subunitati CIMIC.La misiuni au luat parte si elemente de sprijin logistic din cadrul Comandamentului Logistic Intrunit, structuri din cadrul Comandamentului Comunicatiilor si informaticii, structuri din cadrul Fortelor Navale Romane, personal de stat major incadrat in comandamente NATO si multinationale. Fortele Aeriene Romane au asigurat in doua misiuni diferite comanda Aeroportului International din Kabul (KAIA). Misiunile militarilor romani in teatrul de operatii din Afganistan au fost coordonate de Comandamentul Fortelor Intrunite din cadrul MApN.In ultima perioada, Romania a fost unul dintre cele mai importante state contributoare cu trupe la Misiunea Resolute Support (RSM), cu peste 600 de militari dislocati, iar in ultimii sase ani, participarea la RSM a constituit principala prioritate privind contributia Armatei Romaniei la operatii in afara teritoriului statului roman.In cei 19 ani de participare cu structuri militare in acest teatru de operatii, 27 de militari romani au murit in actiuni de lupta, iar peste 200 au fost raniti