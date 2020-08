Primul test rapid de depistare a virusului SARS-CoV-2 produs in Romania. "Il putem realiza in 5 minute"

Aceasta metoda poate detecta anticorpii dati de SARS COV 2 in doar 5 minute, potrivit Mediafax Kitul de testare functioneaza ca un test de sarcina pe care se aplica mostre de ser sau plasma din sangele recoltat intravenos.Nivelurile de sensibilitate crescute ale testului rapid permit identificarea anticorpilor virusului in cazul celor care au luat contact cu el, inclusiv cazurile asimptomatice.Aceste teste pot completa foarte bine testarea PCR care se face in momentul de fata in laboratoarele din Romania, marind astfel simtitor capacitatea pe care statul o are acum.Companiile din Romania care produc testul pot realiza 50.000 de bucati zilnic, cu posibilitate de dublare rapida a acestei cantitati, in vreme ce, momentan, statul asigura, in general, cam jumatate din acest numar.Aceste teste pot fi folosite pentru testarea in masa a populatiei si astfel se pot identifica potentiali donatori de plasma pentru tratarea cazurilor grave. In cazul in care apare vaccinul anti Covid, cei care nu fac anticorpi ar putea fi vaccinati primii.In curand, cei care produc vaccinul vor discuta cu autoritatile."Are o sensibilitate de 90,60 %, acuratetea lui este de suta la suta, si venim in completarea testelor PCR, si deja stim ca aceste aparate sunt foarte aglomerate, sunt foarte multe probe si dureaza, in majoritatea clinicilor, peste 48 de ore pana sa se ofere rezultatul pacientilor. Asteptam de saptamana viitoare sa luam legatura cu institutiile de stat sa vedem, nu stiau ca se fabrica inca in Romania", a declarat pentru Mediafax, Sima Ioana, director general Romlab.