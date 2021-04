Mesajul transmis de Principele Nicolae dupa moartea Printului Philip. Momentul de acum 21 de ani, de la curtea regala britanica

"Sunt profund indurerat de vestea plecarii in eternitate a Altetei Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburg, la nastere print al Greciei si al Danemarcei, ruda de sange, prin bunicul meu, Regele Mihai al Romaniei.In memoria mea este extrem de viu momentul de acum 21 de ani cand, impreuna cu parintii si cu sora mea, am fost invitati la pranz, de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la Castelul Windsor.Cred ca, dupa momentul trait in 1992 in Romania alaturi de bunicul meu , atunci am realizat dimensiunea familiei noastre si conexiunile ei. Pot spune ca am trait revelatia radacinilor familiei mele si a legaturilor de rudenie la varful monarhiilor europene. Dumnezeu sa-l odihneasca in Imparatia Sa!", a precizat Principele Nicolae.Mesajul acestuia este insotit de fotografii in care apar impreuna Regele Mihai si Principele Philip, cei doi fiind apropiati in tinerete. Ducele de Edinburgh a murit vineri dimineata la varsta de 99 de ani. Philip, duce de Edinburgh, conte de Merioneth si baron de Greenwich , cunoscut si sub numele Philip Mountbatten, s-a nascut pe 10 iunie 1921 in Corfu, Grecia, si a detinut titlul de print al Greciei si Danemarcei. El este sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.