Cum a fost prins in Romania un cetatean muntenegrean implicat intr-o retea uriasa de trafic de heroina din Iran spre Germania

Mile Buckic are 52 de ani si beneficieaza de un permis de sedere in Romania valabil pana in 2030. In 2019 a facut parte dintr-o vasta grupare infractionala de traficanti de droguri, care a actionat pentru a transporta heroina din Iran spre Germania.In 12 ianuarie, autoritatile judiciare din Koblenz au emis un mandat european de arestare pe numele acestuia. Barbatul a fost arestat preventiv, iar Curtea de Apel Alba Iulia a judecat si a hotarat extradarea cetateanului muntenegrean.Mile Buckic este cercetat pentru savarsirea infractiunii de import ilegal comis in coautorat si trafic ilegal cu substante stupefiante in cantitate semnificativa. In sarcina acestuia, s-a retinut faptul ca, in cadrul unei grupari infractionale ce activa pe plan international, a decis sa obtina venituri considerabile din vanzarea unei cantitati semnificative de droguri."Gruparea avea contacte cu dealeri de stupefiante din Iran, care aveau posibilitatea sa livreze cantitati mari de heroina de calitate foarte buna. Membrii gruparii au procurat o cantitate totala de 1.104,7 kilograme de heroina cu un continut de substanta activa de 54,7 procente, care urma sa fie transportata pe cale terestra trecand prin Kazahstan catre Germania, unde urma sa fie vanduta. Pentru camuflare, heroina a fost ascunsa in placi de travertin. In transportul de stupefiante a fost implicat un numar semnificativ de persoane, identitatea unora dintre acestia nu a fost stabilita inca", se precizeaza in coninutul mandatului european de arestare.Autoritatile germane au identificat alte patru persoane care au fost implicate in descarcarea stupefiantelor la destinatia din Andernach si in distribuirea ulterioara a acestora. Doi dintre acestia au fost retinuti in 28 noiembrie 2019, chiar in timp ce descarcau marfa, inclusiv heroina, dar ceilalti doi au reusit sa fuga.Fapta muntenegreanului arestat in Romania este pedepsita de legislatia germana cu inchisoarea de pana la 15 ani. Barbatul are trecut infractional si in Romania, fiind condamnat in 2018 la pedeapsa inchisorii de 1 an si 4 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 3 ani si 4 luni pentru savarsirea infractiunii de contrabanda."Curtea apreciaza ca persoana solicitata nu prezinta suficiente garantii care sa asigure prezenta sa in fata autoritatilor judiciare si care sa inlature orice risc de sustragere de la derularea procedurilor in vederea punerii in executare a mandatului european de arestare sau de comitere a unor noi infractiuni, chiar daca a declarat ca este de acord cu predarea si in ciuda sustinerilor sale privind varsta sa, familia numeroasa ori problemele de sanatate ale sotiei sale, acestea nefiind imprejurari care sa determine instanta sa aprecieze ca arestul la domiciliu sau o alta masura preventiva mai blanda ar fi suficienta", se sustine in hotararea Curtii de Apel Alba Iulia din 2 februarie 2021, prin care s-a dispus arestarea preventiva a barbatului in scopul predarii catre autoritatile judiciare din Germania.