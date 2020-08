Printul Charles ii indeamna pe romani sa-si petreaca vacantele in tara natala: "O atat de bogata diversitate naturala si culturala este remarcabila"

Filmul, care are o durata de cinci minute, a fost realizat de jurnalistul britanic Charlie Ottley, producatorul seriei de documentare Wild Carpathia, cu scopul de a sprijini industria turismului din Romania.Printul Charles, care nareaza acest film, spune ca a venit pentru prima data in Romania in urma cu 20 de ani si ca a descoperit o tara "uimitoare", mentionand ca tara noastra ocupa un loc deosebit in inima sa, iar la fiecare vizita o parte din el "se simte acasa"."Romania este o tara uimitor de diversa, de la Delta Dunarii, cea mai mare si mai salbatica zona umeda a Europei, la padurile, izvoarele si manastirile Bucovinei, Moldovei si Maramuresului, colinele Apusenilor sau intinderile nelocuite ale Harghitei, colectiile nepretuite din muzeele Bucurestiului sau frumusetea salbatica a defileului Portile de Fier, castelele, muntii si satele sasesti ale Transilvaniei sau vaile retrase ale Banatului si Crisanei. Mostenirea istorica a Romaniei se intinde in trecut pana la fortaretele dacilor si cetatile grecesti Histria si Argamun. O atat de bogata diversitate naturala si culturala reunite sub acelasi drapel e remarcabila si e una dintre caracteristicile care fac din Romania acest colt deosebit al Europei. Remarcabila in aceeasi masura este hotararea poporului roman de a-si conserva si pastra patrimoniul, de a nu lasa sa se piarda mestesugurile si traditiile si de a pastra ce-i mai bun din trecut pe masura ce construieste un viitor mai senin. Ma bucura nespus ca numeroasele comori ale Romaniei ajung sa fie cunoscute si apreciate de tot mai multi oameni", mentioneaza Printul Charles in film.Alteta Sa ii indeamna pe romani sa-si descopere tara si sa fie mandri de natura, fauna salbatica, gastronomia, traditiile si cultura lor."Anul acesta traim cu totii momente de profunda schimbare, in care vietile noastre au fost bulversate de prima pandemie majora din istoria contemporana. Este o perioada de imensa incertitudine si teama nu doar pentru siguranta celor din jurul nostru, a prietenilor si familiilor noastre, ci si pentru viitoarea bunastare si mijloacele de trai ale atator oameni. Peste tot in lume tarile si-au inchis granitele si oamenii au fost nevoiti sa puna capat calatoriilor. Sunt constient de efectul devastator al acestei situatii asupra sectorului turistic, a hotelurilor, restaurantelor si altor intreprinderi turistice, dar si a milioanelor de locuri de munca ce depind de ele. Dar timpul petrecut acasa ofera, la randul sau, nenumarate ocazii minunate de a explora si de a descoperi. Pe masura ce restrictiile sunt eliminate oamenii vor dori sa calatoreasca din nou si sa redescopere lumea din jurul lor. E de inteles ca multi vor dori sa ia primul avion si sa schimbe familiarul cu o gura de aer strain. Totusi, acum e momentul ideal sa ne redescoperim radacinile si sa refacem legatura cu mostenirea noastra. Sunt convins ca romanii care vor face astfel vor gasi nenumarate motive sa se bucure si sa fie mandri de tara lor", subliniaza Printul Charles de Wales.Printul Charles regreta ca, din cauza pandemiei, anul acesta nu a putut calatori in Romania, dar spune ca va continua sa pledeze pentru protejarea "comorilor unice" ale Romaniei."In ce ma priveste, Romania ocupa un loc deosebit in inima mea. Il numar printre stramosii mei pe Vlad Tepes, ceea ce ar putea explica de ce la fiecare vizita o parte din mine se simte acasa. Voi continua, atat cat imi va sta in putinta, sa pledez pentru importanta protejarii si celebrarii comorilor unice ale Romaniei, a satelor, a cladirilor istorice, a traditiei culinare, a pretioasei biodiversitati, a faunei salbatice si a padurilor maiestuoase. Sunt multe locuri de explorat si turismul domestic are un potential exceptional de a crea noi locuri de munca, de a genera prosperitate pana si in cele mai izolate zone rurale. Ii incurajez, deci, pe toti romanii sa descopere bogatiile de necrezut care se afla intre granitele admirabilei voastre tari, iar atunci cand voi putea sa calatoresc din nou in Romania va fi pentru mine o ocazie deosebita pe care o voi pretui", mai spune Printul Charles.Realizatorul filmului, Charlie Ottley, care spunea ca iubeste Romania mai mult decat orice tara din lume, a intarit acest mesaj, facand si el un apel catre romani sa isi petreaca vacantele in tara, sa descopere Romania, sa cheltuiasca banii aici si nu in strainatate, pentru ca in acest fel vor sustine turismul intern.Gazda evenimentului a fost contele Tibor Kalnoky, care administreaza casa de oaspeti a printului Charles aflata in Valea Zalanului, dar are si cateva proprietati in localitatile Miclosoara si Valea Zalanului din judetul Covasna care pot fi vizitate de turisti.