Scriitorul Radu Paraschivescu, revoltă fără margini: "Nu ne mai numim țară. Dau decorația înapoi"

Radu Paraschivescu s-a enervat la culme din cauza crizei politice și sanitare în care se află România.

Scriitorul vrea să facă un gest extrem și să renunțe la decorația primită de la Administrația Prezidențială.

În 2020, Radu Paraschivescu a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria A "Literatura".

Președintele Iohannis și clasa politică românească l-au supărat rau pe jurnalist.

"Vreau s-o dau înapoi. E pur și simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. Simt că e un gest pe care trebuie să îl fac pentru că, după părerea mea, nu trebuie să mai țin obiectul acela la mine în casă. M-a supărat pentru că l-am creditat prin vot (n.r. - pe Klaus Iohannis). Și nu doar prin vot. Și am spus că lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Chiar au fost, până la un punct.

M-am făcut că uit, deși nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdășit cu Dan Voiculescu, cu Victor Ponta și alți domni de bine. Și am tot spus că omul are dreptul la a doua șansă și ca va fi un om reformat din punct de vedere moral și va conduce bine lucrurile.

Povestea pe care domnia sa, împreună cu clasa politică, o arată de câteva luni încoace mă face să iau în calcul foarte serios restituirea decorației.

Ce se întâmplă cu noi în ultimele luni, nu cred că ne mai dă dreptul să ne numim o țară. Ne numim suprafață, ne numim teritoriu. Pentru că țara, în momentele grele, se adună. Și locuitorii ei au o formă de solidaritate. Acum, de când cu pandemia asta, suntem un teritoriu populat de două triburi: tribul vaccinaților și tribul nevaccinaților. Triburile astea două își dau în cap, se agresează în toate felurile posibile șși în toate mediile posibile", a spus Radu Paraschivescu la Digi FM.

