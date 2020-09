Rafila, despre inceperea anului scolar: "Daca se afla la ore ca un copil este pozitiv, nu se intampla nimic"

Potrivit lui Rafila, elevii ar trebui sa nu cante la orele de muzica, iar atunci cand mananca sau beau apa, trebuie sa isi puna masca intr-o punga sau cutie, apoi o vor putea refolosi. El mai afirma ca ne vom obisnui cu aceasta situatie si ca "ne vom antrena pentru mult timp de aici inainte"."As fi hotarat inceperea scolilor. Situatia epidemiologica de acum nu este diferita fata de cea de acum 2-3 saptamani, deci nu putem sa spunem ca lucrurile s-au inrautatit, dar cred ca cel mai important e cum organizam acest debut de an scolar incat sa minimalizam riscurile. Riscul nu poate fi exclus, dar, cu siguranta, el poate fi diminuat si lucrul acesta tine de multe evenimente, plecand de la administratia centrala, administratiile centrale, cei care gestioneaza scoala, cadre didactice, elevi si parinti", a declarat Alexandru Rafila, la Antena 3, joi seara.Intrebat cum vor auzi elevii din ultimele banci, avand in vedere ca profesorii vor purta masca, iar sunetul va fi atenuat, Rafila a raspuns ca "exista o reglementare care impune un numar maxim de elevi in scoala", iar despre orele de muzica faptul ca "aceasta activitate, cantatul, este una dintre cele mai riscante, privind transmiterea bolii, asa ca muzica probabil ca se va face fara sa cantam, notiuni teoretice, probabil audio, dar cantatul este total contraindicat".Intrebat, de asemenea, despre purtatul mastii de catre elevi, Rafila a explicat ca acestia, atunci cand mananca sau beau apa, "ar trebui sa aiba la ei o punga sau o cutiuta in care pun masca"."Pot sa foloseasca aceeasi masca, daca o pun in siguranta in punga", precizeaza medicul, explicand ca, in cazul in care masca va cadea pe jos, "nu o mai pun, iar in mod normal scoala va avea un anumit stoc de masti".Alexandru Rafila este convins ca pe viitor vor aparea teste rapide, care sa fie folosite in cazul elevilor mai ales."Daca se afla la ore ca un copil este pozitiv, nu se intampla nimic. Poate fi dus intr-un spatiu unde sa stea singur, i se poate lua o proba. Eu sper sa gasim si o solutie din punct de vedere a testarii astfel incat copilul sa nu stea in incertitudine foarte mult. In viitorul nu foarte indepartat cred ca vor aparea teste care se vor realiza intr-un timp foarte scurt, un personal fara o calificare speciala si cred ca toate situatiile astea pot fi reglate", a declarat Rafila.Profesorul a explicat ca daca un copil poarta masca si stranuta, nu transmite boala."Un copil care stranuta are masca si nu transmite boala datorita prezentei mastii. Toate chestiunile astea sunt elemente care reduc foarte mult riscul de imbolnavire. In consecinta, nu trebuie sa consideram ca daca cineva este infectat, gata, a transmis boala. O sa ne obisnuim, o sa vedeti ca asa se intampla. Ne vom antrena pentru mult timp de aici inainte. O sa vedeti ca teama legata de imbolnavirea copiilor va scadea foarte mult pentru ca marea lor majoritate nu fac decat forme extrem de usoare ale bolii si doar0,1% dintre copiii care se imbolnavesc au nevoie de spitalizare, asta inseamna unu dintr-o mie. Riscul este generat de contactul cu persoane cu comorbiditati. Speram sa apara un vaccin si sa protejam aceste persoane cu boli cronice, prin vaccinare", a mai declarat Alexandru Rafila.