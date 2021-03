Incidenta cazurilor de COVID-19 raportate pe 23 martie. Record in Ilfov, cu o rata de infectare de 7.47 la mia de locuitori

CITESTE SI:

Ilfov, judetul cu cea mai mare rata de incidenta, are marti, 23 martie, 301 de cazuri noi confirmate si 36.650 de infectari in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Potrivit autoritatilor, Bucuresti are o rata de infectare de 6.22 la mia de locuitori, urmat de Timis cu o rata de infectare de 6.14 la mia de locuitori.Alte 7 judete sunt in scenariul rosu.Alba - 3.41 la mia de locuitori.Brasov - 4.76 la mia de locuitoriCluj - 5.05 la mia de locuitori,Constanta - 3.68 la mia de locuitoriGiurgiu - 3.13 la mia de locuitoriHunedoara - 4.21 la mia de locuitoriSalaj - 3.26 la mia de locuitoriDoar 5 judete din tara sunt in scenariul verde, fiind vorba despre Buzau, Harghita, Suceava, Vaslui si Vrancea.Cea mai mica incidenta se inregistreaza in Suceava si Harghita . In aceste doua judete, rata de infectare este de 1.06 la mia de locuitori.