Reactia Arhiepiscopiei Tomisului dupa plangerea penala pe numele lui IPS Teodosie: Acesta nu poarta raspunderea purtarii mastii de catre participantii la slujbe

Referitor la plangerea penala impotriva Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie , pentru slujba de Boboteaza, Arhiepiscopia Tomisului a transmis ca plangerea penala este neintemeiata deoarece, conform legislatiei, pelerinajele si procesiunile religioase sunt permise.Reprezentantii bisericii spun ca la eveniment au fost prezenti politisti si jandarmi care s-au asigurat de respectarea normelor sanitare in vigoare."Referitor la plangerea penala impotriva Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pentru slujba de Boboteaza, Arhiepiscopia Tomisului considera plangerea penala neintemeiata deoarece:1. Conform legislatiei, pelerinajele si procesiunile religioase sunt permise.2. La eveniment au fost prezenti politisti si jandarmi care s-au asigurat de respectarea normelor sanitare in vigoare.3. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu poarta raspunderea pastrarii distantei fizice sau a purtarii mastii din partea participantilor la slujba, aceste responsabilitati fiind ale fiecarui participant in parte", a transmis Arhiepiscopia Tomisului.Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, este vizat de o plangere penala pentru zadarnicirea combaterii bolilor, pentru atitudinea avuta in toata perioada pandemiei, in care a contestat masurile impuse de autoritati. Plangerea penala a fost depusa la Politia Judeteana Constanta si a fost trimisa joi Parchetului Curtii de Apel. Arhiepiscopia Tomisului a reactionat spunand ca plangerea penala este neintemeiata, iar unul dintre motivele invocate este ca IPS Teodosie nu poarta raspunderea purtarii mastii de catre participantii la slujbe sau a pastrarii distantei fizice.Plangerea penala a fost depusa de catre un cetatean miercuri, in ziua in care IPS Teodosie a oficiat slujba de Boboteaza la care au luat parte mii de oameni, multi dintre ei asistand la ceremonii umar la umar, fara a respecta vreo regula de distantare.