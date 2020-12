Colegiul Medicilor din Romania recomanda vaccinarea impotriva COVID-19. "Este cea mai buna optiune pe care o avem in acest moment"

Campanie de vaccinare fara precedent

"Aceasta autorizare era asteptata de mult timp de catre comunitatea stiintifica nationala, corpul medical si populatie, reprezentand o speranta de limitare a raspandirii pandemiei produsa de virusul SARS-CoV-2 si reintoarcerea la normalitate", arata profesorul Daniel Coriu, presedintele Colegiului Medicilor din Romania, potrivit unui comunicat de presa."Profesionistii din domeniul sanatatii reprezinta segmentul din populatie cel mai puternic afectat de consecintele pandemiei, platind un tribut dureros in lupta cu pandemia. Cu toate acestea, am fost mereu in prima linie acordand ingrijiri medicale, dar si empatie si compasiune pacientilor si familiilor suferinde. Resimtim in acest fel pe deplin povara acestei boli nemiloase. Vaccinarea este cea mai buna optiune pe care o avem in acest moment la dispozitie pentru a lupta cu aceasta pandemie", a completat seful medicilor.La randul sau, doctorul Gindrovel Dumitra, medic de familie si secretar general al Colegiului Medicilor din Romania spune ca vaccinul reprezinta, in perspectiva sa, "un instrument eficace in lupta cu aceasta pandemie si cred ca este important ca noi, corpul medical, sa ne informam cu privire la dovezile stiintifice consecutive studiilor pentru acest vaccin si sa aducem aceste date corecte, cu transparenta si responsabilitate catre pacientii nostri. Sustin vaccinarea COVID-19 in Romania".Potrivit comunicatului de presa, CMR recomanda corpului medical sa se informeze din surse autorizate pentru a decide in cunostinta de cauza sa se vaccineze precum si pentru a informa corect si complet populatia.De asemenea, Colegiul Medicilor din Romania saluta angajamentele asumate pentru livrarea in Romania, in cel mai scurt timp posibil, a primelor doze de vaccin, precum si continuarea transporturilor regulate care sa asigure vaccinarea populatiei - cadre medicale si populatie generala - intr-un interval optim de timp.In acest sens, Colegiul Medicilor din Romania lanseaza un apel catre autoritati sa asigure derularea in conditii bune a acestei campanii de vaccinare fara precedent, ce se anunta o adevarata provocare din punct de vedere logistic si isi ofera intreg sprijinul, in limitele competentelor sale.Colegiul Medicilor din Romania va urmari si deciziile viitoare ale autoritatilor de resort privind noi vaccinuri care sa contribuie la oprirea COVID-19 si de asemenea isi reafirma sprijinul in oferirea de informatii corecte, bazate pe dovezi stiintifice, referitoare la aceasta pandemie.