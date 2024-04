Religia, foarte importanta pentru 80 la suta dintre romani - studiu

Un procent de 45 la suta dintre romanii care se declara atei provin din familii religioase si mai mult de jumatate dintre atei au parteneri de religie ortodoxa sau de alta religie, releva un studiu publicat marti, de catre Fundatia Soros Romania.

Peste 80 la suta dintre romani, indiferent de confesiunea religioasa de care apartin, declara ca religia este importanta si foarte importanta in viata lor.

Potrivit studiului "Religie si comportament religios", remis Ziare.com, o toleranta mare fata de religia partenerilor o au romano-catolicii. Peste un sfert dintre acestia au parteneri de religie diferita de a lor. La polul opus se situeaza cuplurile ortodoxe si musulmane. 98 la suta la suta dintre ortodocsi, respectiv 90 la suta dintre musulmani formeaza cupluri omogene.

Doar 2 la suta dintre romanii intervievati au trecut la alta confesiune. In schimbarea religiei, destinatiile predilecte sunt neo-protestantismul si greco-catolicismul. Motivele schimbarii confesiunii sunt fie disparitia interdictiilor din perioada comunista, fie casatoria, ori ratiuni de ordin religios.

Stabilitatea religioasa este cea mai ridicata in familiile de ortodocsi si musulmani. In familiile de greco-catolici transmiterea religiei de la generatia parintilor este afectata de situatia speciala pe care a avut-o aceasta religie in perioada comunista, explicandu-se astfel procentul scazut mai ales al tatilor greco-catolici.

Ads

Creationismul, miracolele si adevarul divin sunt credinte impartasite de peste jumatate dintre romani, dar gradul de toleranta religioasa este in crestere: 75 la suta dintre romani considera ca pot fi credinciosi si cei care nu merg la biserica; peste 70 la suta considera ca fiecare religie are dreptate in felul sau; iar 56 la suta considera ca nu trebuie pedepsiti toti cei care nu respecta legile lasate de Dumnezeu.

Pentru aproape jumatate dintre romani este mai important sa fii un om bun decat sa fii un om credincios.

Cercetarea populara a fost realizata in perioada 01-21 iunie 2011, pe un esantion reprezentantiv de 1.204 persoane si are o marja de eroare de +/- 2,9 la suta.

Cercetarea "Religie si comportament religios" este prima analiza completa a fenomenului religios la nivelul populatiei Romaniei, care pune sub lupa valorile, comportamentele si raportarea la politici si viata politica la nivelul celor mai importante confesiuni intalnite in Romania.

Ads