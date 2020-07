REPORTAJ Mersul la piata, un fel de ruleta ruseasca in care, daca ai ghinion, mori incet si in chinuri

Masca a devenit "suspensor" pentru maxilar

Statia de tramvai, tocmai buna de "socializat" cu coronavirusul

Inca o piata, acelasi comportament

Am luat "la pas" cativa kilometri din Bucuresti , distanta pe care am parcurs-o prin piete, trotuare, parcuri sau statii de tramvai. Romanii sunt relaxati sau nepasatori cu privire la epidemia de coronavirus care isi ia tributul de suflete in fiecare zi.La orele dupa-amiezii, pe o banca de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, o "brigada" de septuagenari schimba opinii politice, condimentate din cand in cand cu un spart de seminte. Sunt la fel de diversificate precum parerile lor politice. Asa ca, incet, incet, in cateva ore se va aseza in jurul bancii un strat frumos de coji de seminte de dovleac amestecate cu seminte de floarea soarelui. Din cei patru doar unul are masca la vedere. Este sub barba.Langa ei, un parc unde agitatia copiilor nu este perturbata decat de tipatul vreunei mame care sta pe banca si socializeaza cu alte mame ce au iesit cu copiii in parc. Parcul este chiar peste drum de Sectia 13 de Politie, dar nimeni nu se streseaza cu asa ceva.In piata, manusile de pe mainile vanzatorilor sunt accesoriu mai rar decat casele de marcat, dar lipsa niciuneia dintre cele doua elemente nu-i impiedica pe acestia sa vanda, asa cum nici pe cumparatori nu-i impiedica sa cumpere si sa mai si schimbe o vorba cu vanzatorii.Atmosfera este destul de relaxata, asa ca, rata de masca/fara masca este de 1 la 5, dupa cum puteti vedea si din imaginele de mai jos.Pierduti in rutina de zi cu zi, unii dau dovada ca portul mastii este doar un moft cerut de "aia" pe care i-am ales noi. Asa ca in statia de tramvai prea putini sunt cei care se mai sinchisesc sa poarte masca. In timp ce unii coboara din mijlocul de transport fara masca sau o au doar peste gura, acelasi lucru se poate observa si la urcare.Pe strada Postavarul, mai toate restaurantele de acolo au terasa, si toate sunt deschise. Este de ajuns sa stai 5 minute in afara si sa observi cum angajatii care servesc la mese au mastile puse doar cat sa simuleze niste masuri de protectie. Cel mai des raspuns pe care-l auzi de la ei este "Am dat-o putin jos adineauri ca nu mai puteam respira".Piata de la Nicolae Grigorescu pare un dezastru in asteptare din punct de vedere al infectarii cu noul coronavirus. Vanzatorii par sa cunoasca obligatiile legate de portul mastii, in timp ce batranii care vin la cumparaturi parca s-au adaptat mai bine conditiilor de protectie sanitara.O doamna precupeata isi aranjeaza ciresele pe taraba bagand mana pana la cot in "claia" de cirese incercand sa le faca sa para mai multe si sa le impiedice pe cale din mijlocul gramezii sa se strice. Ma intreaba daca vreau cirese, dar se loveste de un refuz pe motiv ca nu are nici masca si nici manusi. Raspunsul vine prompt: "Pai da mata nu le speli acasa? Ce naiba! Iti e frica dumitale de boala. Esti mare! Uite ce voinic esti! Sigur rezisti la daca e sa-l iei", imi spune vanzatoarea.Fac o tura in jurul pietei, doar pentru a vedea ca nici la restaurantele fast-food de pe bulevard nu se respecta masurile de siguranta. Un tanar intra sa-si cumpere o shaorma, fara masca, dar nimeni nu-i atrage atentia "ca nu e bine sa-i faci observatie clientului ca apoi se supara si nu mai cumpara".In conditiile in care de mai bine de 3 luni ni se spune ca purtam masca si sa fim foarte atenti, o buna parte dintre romani alege sa ignore cu desavarsire orice regula, astfel incat un banal mers la piata se poate transforma intr-o ruleta ruseasca pe care s-ar putea sa ai ghinionul sa o joci.