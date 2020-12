Meniuri "rafinate" de Anul Nou la restaurant, in "epoca de aur". Clasicul cotlet de porc cu cartofi prajiti si crenvursti

In conditiile in care regimul Ceausescu rationalizase alimentele de baza, iar romanii stateau la cozi pentru a-si asigura traiul de zi cu zi, meniul de Anul Nou era o adevarata provocare. Felurile de mancare erau putine, in conditiile in care oferta de produse si ingrediente era foarte limitata. Restaurantele Patriei sau cantinele nu excelau in meniuri sofisticate.In meniul in 1984 pe care Cantina 4 a Complexului Politehnica din Timisoara il propunea clientilor pentru petrecerea Revelionului erau trecute ca "aperitiv: carnat proaspat, cascaval (branza), masline, racituri, pateuri cu carne, pateuri cu branza, pogacele, crenvursti. Mancare: sarmale, friptura de pui cu mujdei de usturoi, gratar de porc cu cartofi prajiti si varza calita, ciorba de potroace, painea casei. Bauturi: 100 gr. votca, 1/2 litru vin, 2 sticle de bere, 1/4 sampanie, 2 cafele". Pentru desert propunerea era: "Tort Krantz cu frisca. Portocale (mere)".Tot in acelasi an, Restaurantul Cina din Timisoara, un local socotit "scump" inainte de 1989, oferea doritorilor un meniu de Revelion cu tot ce era mai bun la aceea vreme, dupa cum reiese din meniu. Clasicul "cotlet de porc la tava cu garnitura, chiftelute speciale, rosii umplute, tartine cu pateu de ficat de pasare, tartine cu pasta de peste, pateu de ciuperci, ciorba de potroace, crenvursti cu hrean si mustar". La categoria "muraturi" apare in meniu doar "gogosari in otet". Pentru desert, restaurantul oferea "tort de fructe" si "fructe", arahide (fiind mentionata cantitatea de 50 gr.) si cafea.Citeste si https://ziare.com/stiri/armata/video-militarii-romani-care-au-refuzat-sa-deschida-focul-asupra-revolutionarilor-in-89-1653282