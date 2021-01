Roman de 21 de ani, violator in serie, arestat si predat autoritatilor din Marea Britanie

Faptele de care este acuzat au avut loc in octombrie si noiembrie 2018.C. Mircea Adrian are 21 de ani si este acuzat ca, in 13 octombrie 2018, a violat o femeie, pe timp de noapte, in orasul Luton. In timp ce victima se deplasa spre o statie de autobuz, agresorul a tras-o intr-un sant, a lovit-o cu pumnul in fata si a violat-o. Tanarul roman a fugit de la fata locului, victima fiind descoperita de un trecator care a anuntat politia, dupa circa trei ore.Cel de-al doilea atac a avut loc in 2 noiembrie 2018, tot in orasul Luton. Agresorul si-a abordat victima si i-a cerut o tigara. Ulteroir, a urmarit-o pana cand aceasta a intrat intr-o parcare subterana, unde a lovit-o cu pumnul in fata, i-a muscat fata si a lovit-o cu pumnul in stomac. S-a dezbracat, si-a pus prezervativ si a violat victima care plangea si ii cererea sa se opreasca."Persoana solicitata a incercat sa o sarute pe victima, i-a muscat din nou fata si a incercat sa isi introduca degetele in vaginul victimei, dupa care a ejaculat pe picioarele si haina victimei, iar apoi a fugit de la fata locului", au scris autoritatile britanice in mandatul european de arestare transmis in Romania.Tanarul locuieste in municipiul Orastie, judetul Hunedoara si nu a fost de acord cu predarea sa catre autoritatile judiciare din Marea Britanie, desi a recunoscut prima fapta de viol. In final, Curtea de Apel a admis cererea si a dispus arestarea individului. Acesta a contestat decizia la Inalta Curte de Casatie si Justitia dar nu a avut succes.C. Mircea Adrian a fost trimis sub paza, in prima parte a lunii ianuarie 2021, in Marea Birtanie unde va fi judecat pentru cele doua infractiuni de viol, riscand pana la 10 ani de inchisoare.