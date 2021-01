Romania, amendata de CEDO pentru incalcarea drepturilor persoanelor transgender prin lipsa unei proceduri de modificare a genului in acte

Potrivit sursei citate, CEDO constata ca obligarea persoanelor transgender din Romania la realizarea unor interventii chirurgicale asupra organelor genitale ca pas obligatoriu inainte de modificarea indicatorilor de gen din actele de stare civila (prenumele, sexul si prima cifra a codului numeric personal) incalca viata privata si autonomia personala.Potrivit Asociatiei Accept, CEDO a luat aceasta decizia in cauzele X impotriva Romaniei si Y impotriva Romaniei: doi barbati transgender care au fost obligati de instanta sa parcurga interventii chirurgicale inainte de modificarea actelor de identitate, operatii care nu se pot efectua in siguranta in tara noastra.Cei doi au primit o compensatie morala in valoare de 15 000 de euro in total, 9 755 euro cheltuieli de judecata si 1 153 euro daune materiale. CEDO explica astfel violarea drepturilor persoanelor transgender in Romania: "In [speta], a existat o incalcare a articolului 8 din conventie din cauza absentei unei proceduri clare si previzibile pentru recunoasterea juridica a identitatii de gen care sa permita schimbarea sexului si, prin urmare, a prenumelui sau a codului numeric personal, in documente oficiale, de o maniera transparenta si accesibila."Asociatia ACCEPT saluta decizia CEDO care obliga Guvernul Romaniei la dezvoltarea unei proceduri clare si transparente pentru modificarea genului in actele de stare civila. ACCEPT considera ca este necesara dezvoltarea unei proceduri administrative realizata la starea civila bazata exclusiv pe declaratia persoanei.In acest moment, persoanele trans care doresc sa isi schimbe indicatorii de gen in actele de identitate trebuie sa angajeze un avocat si sunt obligate sa dea in judecata autoritatea publica locala in cadrul unui proces desfasurat in prezenta unui procuror, in care trebuie sa aduca dovezi impovaratoare, care le incalca viata privata, pentru a isi demonstra identitatea: documente medicale, martori sau expertize medico-legale. In instantele nationale, intre 2006 si 2017 s-au derulat doar 48 de cazuri, judecatorii conditionau modificarea actelor de identitate de efectuarea unor interventii chirurgicale asupra organelor genitale in 32 dintre acestea.Domnul X, in varsta de 45 de ani, de profesie avocat, a demarat procesul pentru modificarea actelor de identitate in 2013. Solutionarea definitiva a dosarului de catre instanta nationala a durat trei ani, desi au fost doar doua termene de judecata, unul la fond si unul in apel."Lipsa documentelor de identitate care sa reflecte identitatea reala a unei persoane transgender creeaza frictiuni in viata de zi cu zi pe care majoritatea oamenilor nu le pot intelege. Ce m-a determinat sa merg la CEDO a fost nedreptatea, nedreptate care nu e limitata in timp la ziua procesului, ci este o nedreptate cu care te confrunti permanent: cand te duci la banca sau la doctor, cand esti in autobuz sau cand ai un accident rutier si mergi la politie. Peste tot iti este pusa la indoiala identitatea si trebuie sa dai explicatii si sa raspunzi la intrebari de genul "Al cui e buletinul? Al cui e permisul?". Sper ca decizia CEDO sa duca la adoptarea unei legislatii clare si coerente pentru recunoasterea identitatii de gen, astfel incat persoanele transgender din Romania sa poata avea o viata obisnuita, iar actele de identitate in acord cu aspectul si identitatea persoanei sunt un element esential din aceasta viata", a adaugat acesta.Asociatia ACCEPT estimeaza ca in Romania traiesc in jur de 120 000 de persoane transgender, majoritatea neavand posibilitatea sa isi realizeze tranzitia juridica. Insa, mai putin de 50 de persoane au reusit sa isi modifice actele de identitate in instanta. Domnul Y a petrecut peste 10 ani incercand sa obtina modificarea actelor de identitate."CEDO transmite un mesaj clar instantelor din Romania ca nu pot impune persoanelor transgender sa efectueze proceduri chirurgicale ca pre-conditie la schimbarea actelor de identitate. Acest tip de cerinte obliga persoanele transgender sa aleaga intre doua drepturi fundamentale - integritatea fizica si recunoasterea egala in fata legii - ceea ce reprezinta o incalcare a dreptului la respect pentru viata privata. In aceste conditii, este evident ca procedurile administrative ce tin de evidenta populatiei trebuie separate de procedurile medicale ce tin de alegerile intime ale persoanei," a declarat Constantin Cojocariu, avocat de drepturile omului si reprezentantul domnului X.Asociatia ACCEPT a transmis o opinie amicus curiae in cauza, prezentand situatia de fapt in instantele nationale. In speta au mai intervenit atat ILGA-Europe si Transgender Europe, cat si Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.CITESTE SI: