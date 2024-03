Romania anului 2014: Judetul in care 80% dintre localitati nu au canalizare

In Romania, mai mult de o treime din gospodarii nu au canalizare. Una dintre cele mai grave situatii se inregistreaza in judetul Ialomita, unde circa 80% dintre localitati nu au canalizare.

Pe teritoriul tarii noastre exista opt milioane si jumatate de locuinte, insa numai cinci milione si jumatate beneficiaza de un sistem de canalizare, potrivit Digi24.

Judetele Olt, Giurgiu, Teleorman, Vaslui, Botosani si Suceava stau cel mai prost la acest capitol. Populatia din aceste zone este conectata la reteaua de canalizare in proportie de 37% sau chiar mai putin.

2 din 5 locuitori ai Romaniei au acces la sistemele de canalizare - raport INS 2011

In Ialomita, unde peste trei sferturi din localitati nu au canalizare, consilierii judeteni sustin ca nu pot investi, momentan, intr-un asemenea proiect.

Ei dau vina pe modul in care este organizat judetul, insa spun ca Ialomita se va alinia, in final, la directiva Uniunii Europene, conform careia toate localitatile din Romania trebuie sa aiba sistem de canalizare pana in anul 2018.