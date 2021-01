Romania mamelor care nasc inainte de a deveni femei (DW)

O gravida foarte tanara cu un ursulet de plus

Fugite de abuz, victimele altor abuzuri

Educatia sexuala sau sanitara

Un sfert din mamele minore din UE provin din Romania

Mama primului copil care s-a nascut anul acesta in Romania, chiar in primele ore dupa miezul notii de Revelion, este o adolescenta de 15 ani din judetul Mures. Cazul nu este un accident: un sfert din mamele minore din Uniunea Europeana traiesc in Romania.Un studiu realizat in Romania de UNICEF impreuna cu Asociatia SAMAS - Sanatate pentru Mame Singure - a descoperit o tanara care, la 19 ani, a nascut deja sase copii. Sub varsta de 15 ani exista mame care au deja doi sau chiar trei copii. Ceea ce inseamna o prima sarcina avuta la 13 ani. Socante sunt si varstele primelor experiente sexuale. Doar in esantionul studiat de tinere care au nascut sau sunt insarcinate la varsta adolescentei, cel putin o fata a marturisit ca a inceput la noua ani, iar fiecare a cincea inainte de a implini 15 ani.Discutiile purtate de autorii studiului cu profesionisti si reprezentanti ai institutiilor care ar trebui sa urmareasca fenomenul ( medici de familie sau de planificare familiala, psihologi, directii de protectia copilului) au permis o oarecare imagine a cauzelor nasterilor la varsta scolarizarii obligatorii. Una este lipsa comunicarii in familie, fie din considerente religioase, fie pentru ca parintii se simt depasiti de provocare, nu-si dau seama nici ei ca ar avea ce sa le transmita sau, pur si simplu, nu le pasa. Un alt context invocat este nesupravegherea tinerelor prin plecarea in strainatate a parintilor, corelata, de autorii studiului, cu sentimentul tinerelor fete ca nu sunt iubite in familie. Exista, desigur, si comunitati in care casatoriile la varste foarte mici fac parte din cutumele si cultura respectivelor entitati sociale.Nu surprinde constatarea ca numarul cazurilor este cu atat mai mare cu cat nivelul educatiei este mai scazut. In lipsa unor strategii guvernamentale, adolescentele acestea, care vin din familii cu istoric social si educational precar, unde lipsesc chiar si acte de identitate si nimeni nu are un loc constant de munca, sunt predispuse la esec scolar. Mai mult, chiar: familiile ajung sa profite de pe urma ajutoarelor sociale si a alocatiilor primite de fetele de abia intrate in pubertate si care sunt incurajate, apoi, sa faca alti copii, pentru a obtine si mai multi bani de la stat. Sunt deseori singurele surse de venit din casa, asa cum au fost si mamele lor, in urma cu nu foarte multi ani.Nu de putine ori, fetele fug de acasa din cauza violentei sau a abuzurilor si ajung victime. De altfel, analiza raspunsurilor la intrebarea legata de locul primei experiente sexuale ridica semne de intrebare legate de consimtamantul acesteia: foarte des se intampla la partener acasa, eventual la un prieten, iar asta, spun autorii studiului, implica deseori abuzuri, inclusiv sexuale.Cat despre partener, care poate fi de aceeasi varsta, dar si cu 15-20 de ani mai mare, de cele mai multe ori provine din aceeasi comunitate (sate izolate, fara acces la servicii sociale sau medicale), chiar din anturajul familiei adolescentei, a trait intr-un mediu violent, localizat in zone cu infractionalitate ridicata, somaj sau prostitutie . In multe cazuri, partenerii nu recunosc paternitatea copilului sau chiar dispar cand sunt anuntati ca a aparut o sarcina."Sistemul de educatie, cel medical, dar si autoritatile locale trebuie sa acorde o atentie sporita tinerelor din categoriile vulnerabile, in special in contextul pandemiei de COVID-19, in care vulnerabilitatile familiilor aflate la risc au crescut", considera Pieter Bult, reprezentantul UNICEF in Romania. In realitate, insa, profesionistii care au insotit autorii studiului deplang absenta preocuparilor pentru acest fenomen, precum si o educatie sexuala deficitara. Care, de altfel, de anul trecut, nici macar nu se mai numeste educatie sexuala.Citeste si https://ziare.com/politica/dezbatere/in-era-digitala-viziunea-despre-libertate-ar-putea-fi-influentata-de-ambitia-de-control-a-statului-libertatea-privita-ca-un-concept-suspect-1655720 Printr-un amendament depus de politicieni din PSD si PNL , disciplina se numeste "educatie sanitara", iar participarea elevilor la cursuri implica acordul parintilor. Co-autor al modificarilor legislative, fostul presedinte al Comisiei de Munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon , devenit celebru dupa ce a refuzat sa poarta masca intr-o shaormarie din centrul vechi al Capitalei, a explicat, vara trecuta, ca decizia legata de participarea elevilor la cursurile de "educatie sanitara" a fost luata pentru a nu mai permite "unor indivizi sa sminteasca natiunea asta".Masura nu pune, insa, bariere curiozitatii firesti a adolescentilor, care invata despre viata sexuala de pe internet, din surse necontrolate, informatii pe care le impartasesc, apoi, cu prietenii de varsta relativ apropiata, intr-un mediu oarecum omogen din punctul de vedere al discernamantului si fara vreo amprenta educativa. Nu e de mirare ca 500 de mii de elevi din Romania urmaresc, pe reteaua de socializare TikTok, contul asa-numitului "profu.online", de fapt, fostul candidat la Presedintia Romaniei Alexandru Cumpanasu, un preferat al mai multor ministri de Interne, sub mandatele carora a fost finantat din bani publici pentru programe de securitate publica. Dupa ce a fost acuzat ca incita la ura, mama unei eleve a facut plangere penala pe numele lui Cumpanasu pentru propuneri indecente facute minorei.Anul trecut, la Festivalul de Film Astra de la Sibiu a fost proiectat un documentar realizat in Cehia, Caught in the Net ("In plasa pradatorilor sexuali") in care trei actrite care interpreteaza rolul unor adolescente de 12 ani sunt acostate online de mii de barbati de toate varstele. O varianta editata special a filmului, pentru a putea fi urmarit de tineri de peste 15 ani, a fost difuzat in Cehia, intr-un efort de a-i pune in tema si in garda pe adolescenti in fata unei lumi pline de "indivizi care vor sa sminteasca".Articol publicat si pe Deutsche Welle.ro Citeste si https://ziare.com/auto/masini/ce-a-patit-un-barbat-care-a-vandut-o-masina-cu-kilometrajul-masluit-1655593