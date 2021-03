Dosare penale pentru cinci romani din Giurgiu care au incercat sa intre in Bulgaria cu teste COVID false

Cercetati pentru uz de fals si complicitate la fals

"In Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, la intervale diferite de timp, cinci cetateni romani , care au prezentat autoritatilor competente teste PCR cu rezultate negative pentru detectia infectiei cu virusul SARS-COV-2, pentru a li se permite intrarea in Bulgaria. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea testelor, la solicitarea autoritatilor bulgare, politistii de frontiera au efectuat verificari suplimentare, constatand ca patru din cele cinci teste prezentate nu au fost eliberate de clinicile mentionate in documente, acestea fiind false", se arata intr-un comunicat de presa emis vineri de ITPF Giurgiu.Ca urmare a celor constate, trei dintre cetatenii romani sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de uz de fals si complicitate la fals material in inscrisuri sub semnatura privata, iar ceilalti doi pentru savarsirea infractiunii de uz de fals, respectiv fals in inscrisuri sub semnatura privata. Persoanele in cauza au renuntat la continuarea calatoriei , urmand ca la finalizarea verificarilor sa fie luate masurile legale ce se impun.