Romanii vor sa ia masa in oras dupa ce se ridica restrictiile, in special la restaurant si fast-food

Conform analizei realizata de Hospitality Culture Institute si firma de cercetare de piata Exact Business Solutions si care cuprinde peste 50 de indicatori relevanti pentru industrie, restaurantul standard ramane pe primul loc in preferinte, cu 47% dintre sufragii, urmat de fast-food (45%) si supermaketurile care au la vanzare mancare calda (35%).Specialistii Hospitality Culture Institute afirma ca, pentru a-si creste afacerile in contextul eliminarii restrictiilor si a revenirii la normal, antreprenorii si managerii din industria ospitalitatii trebuie sa se reinventeze, sa se implice in organizatiile dedicate industriei si in forme moderne de educatie, un exemplu actual fiind HoReCa Business Accelerator, proiect din care vor face parte 30 antreprenori din domeniu.De asemenea, proprietarilor de afaceri si managerilor din domeniul HoReCa le este foarte utila informatia ca multi dintre romani nu au incredere in implementarea masurilor de igienizare si distantare fizica.Astfel, pentru a se simti in siguranta, 78% dintre respondentii care intentioneaza sa iasa in oras au mentionat faptul ca locurile unde vor merge ar trebui sa aiba o igienizare si dezinfectare programata a spatiilor, iar 77% au mentionat ca prefera o distanta mai mare intre mese fata de pana acum.In acelasi timp, 69% dintre cei chestionati spun ca ar prefera un spatiu deschis, cum ar fi o terasa.Potrivit sursei citate, aproape doua treimi (64%) dintre respondentii care intentioneaza sa comande in perioada urmatoare de la delivery au mentionat ca vor comanda mancare gatita, cu livrare la domiciliu sau la birou cel putin o data pe saptamana.Cu toate acestea, in afara de cei care nu obisnuiesc sa comande mancare gatita de la delivery, un motiv important pentru care acestia nu intentioneaza sa apeleze la acest tip de serviciu este acela al neincrederii cu privire angajatii firmei care nu vor respecta masurile sanitare obligatorii (masca, manusi).Studiul Hospitality Culture Institute si Exact Business Solutions a fost realizat in luna mai, in cinci dintre cele mai mari orase din Romania: Bucuresti, Brasov, Timisoara, Cluj si Iasi. Scopul cercetarii a fost de a explora perspectiva consumatorilor in ceea ce priveste locatiile de iesit in oras/food delivery dupa ridicarea starii de urgenta in Romania (15 mai - 15 iulie).Culegerea datelor cantitative s-a realizat prin metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview - Exact Panel).Hospitality Culture Institute reuneste lideri din ospitalitate, profesionisti din diverse industrii, arhitecti, reprezentanti media, antreprenori si manageri, iar cele mai importante proiecte derulate sunt: Conferinta Nationala a Industriei Ospitalitatii, aflata la editia a 4-a, Horeca Business Accelerator, Romanian Hospitality Awards, National Food Service research si Intimate roundtable conversations.