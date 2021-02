Sapte reactii adverse din peste 6.800 de vaccinuri AstraZeneca administrate in prima zi. Aproape 700.000 de persoane, vaccinate in total

In total, s-au inregistrat 50 de reactii adverse, din care sapte la vaccinul AstraZeneca.Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 37.137 de persoane, din care 27.290 cu serul Pfizer, 3.035 cu Moderna si 6.812 cu AstraZeneca.In total, s-au inregistrat 50 de reactii adverse, din care 39 la vaccinul Pfizer (toate de tip general), 4 la Moderna (de tip general) si 7 la AstraZeneca (patru de tip local si trei de tip general)."Mentionam ca 8 reactii adverse sunt in curs de investigare", a transmis CNCAV.Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 696.943, din care 629.215 cu Pfizer, 60.916 cu Moderna si 6.812 cu AstraZeneca.