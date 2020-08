Sase ani si patru luni de inchisoare pentru un accident mortal cu o victima. Este una dintre cele mai dure pedepse aplicate in Romania in astfel de cazuri

Barbatul a ajuns sa primeasca o pedeapsa aproape de maximul prevazut de lege pentru ca a produs accidentul conducand baut si fara permis, dar a si fugit de la locul accidentului, refuzand pe parcursul procesului sa recunoasca faptele, arata adevarul.ro.Potrivit sursei citate, Cristian Gabriel Ursu (40 de ani), zis Ratoi, a provocat in august 2019 un accident in urma caruia o femeie de 74 de ani a murit.Aceeasi sursa mai arata ca in urma procesului judecat in prima instanta la Judecatoria Resita, Cristian Gabriel Ursu a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru ucidere din culpa, doi ani pentru conducere fara permis, doi ani pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si trei ani pentru fuga de la locul accidentului. In urma contopirii pedepselor si aplicarii sporurilor prevazute de lege, a rezultat o pedeapsa de sase ani si patru luni de inchisoare.a declarat pentru adevarul.ro avocatul Diana Cotuna, care reprezinta familia victimei. Potrivit avocatei, sentinta va fi atacata cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Timisoara.