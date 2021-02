Daniel David, sociolog, rector UBB: "Rata divorturilor in Romania a scazut. Romanii au o structura de tip "colectivist", spatiile mici au efect protector"

Structura sociologica "colectivista" a romanilor

Zilele acestea, Institutul National de Statistica a facut cunoscut faptul ca 2020 a fost anul cu cele mai putine nasteri din 1967, in conditiile unei rate a natalitatii care este in declin in ultimii 30 de ani. Rata divorturilor a scazut in Romania, in vreme ce pe plan international, rata a crescut.Explicatia este una sociologica, a declarat Daniel David, si anume: "In legatura cu rata divorturilor, in Romania a fost mai mica fata de alti ani, si este diferita tendinta fata de cea internationala. Explicatia consta in fondul nostru psiho-cultural. Totodata, in baza structurii "colectiviste" care ne este caracteristica acceptam mai usor sa stam impreuna, sa ramanem impreuna, sa impartim spatii mai mici, nu este o problema de stres atat de mare cum este intr-o structura a indivizilor autonomi".David a mai prezicat ca lipsa de spatiu/de impartire a spatiului este o forma de stres mai mare pentru indivizii autonomi cum sunt cei din structurile occidentale. "Asta daca ne referim la datele care arata ca pe plan international, rata de divort a crescut in acest context pandemic. Intr-o structura moderna, autonoma, lipsa de spatiu creeaza o forma de stres, in vreme ce pentru romani , structura de tip "colectivist" are un efect protector, in comparatie cu stresul si suferinta pe care o provoaca indivizilor autonomi, specifica societatilor occidentale".In ceea ce priveste scaderea natalitatii ca trend al ultimilor decenii, sociologul Daniel David a precizat ca "aceasta scadere pune o problema fundamentala si care va avea un efect dezastruos asupra arhitecturii sociale. Ma refer la efectul pe care il avea asupra sistemului de pensii, dar si asupra educatie - presupune o scadere a numarului de copii cu efecte asupra numarului de profesori. Sunt necesare politici publice serioase. Daca pe de o parte avem masuri bune, spre exemplu, ma refer la numarul de zile de concediu dupa nastere, plata concediului de maternitate, sunt conditii care incurajeaza".David a mai precizat ca nu sunt indeajuns aceste masuri, ci trebuie gandite politici publice, o serioasa retea de crese si gradinite . "Pe de alta parte, nasterea este legata de familiile tinere, si atunci statul trebuie sa se ingrijeasca sa ofere o baza materiala de crese si gradinite. O problema a familiilor tinere este ca acestia indeparteaza momentul de a avea copii fiind preocupate de studii, mamele tinere sunt mult mai emancipate.Din nefericire, desi noi, specialistii, atragem atentia, oferim proiectii, studii, strategii, gandim in termeni de cicluri mari de timp, in decenii, politicienii gandesc intotdeauna in termeni de cicluri electorale de 4 ani. Din acest motiv nu avem o coerenta in politicile publice.As mai spune si ca aceasta scadere acentuata a natalitati in ultimele decenii este legata de emanciparea tinerilor, a tinerelor mame, care prefera sa se focalizeze pe studii pentru o cariera mai sigura, de aceea ar fi nevoie, spre exemplu, sa oferi o retea de crese si gradinite in jurul universitatilor. Ai mai lua din presiunea asupra tinerelor mame legata de organziarea timpului, de tot ce implica cresterea copiilor mici. Cand vorbim despre scaderea natalitatii uitam un fapt si anume foarte multi tineri, familii tinere, au plecat din tara. Avem ceea ce se poate numi exodul familiilor tinere, o reala problema", a mai declarat sociologul Daniel David.Desi natalitatea pe anul 2020 nu a fost influentata de pandemie, doar in ceea ce priveste raportarea la anul 2019, in anul 2020 s-au nascut 163.000 de copii, cu peste 40.000 mai putini ca in anul 2019, potrivit datelor Institutul National de Statistica . De asemenea, INS mai arata in ultimele date ca ar exista o crestere a numarului de nasteri comparativ cu decembrie 2019. In decembrie 2020, s-a inregistrat nasterea a 15.857 de copii, cu 2.103 mai multi fata de noiembrie 2020 si cu 433 mai multi decat in decembrie 2019. Specialistii arata ca lipsa a peste 40 de mii de copii dintr-o generatie are un impact direct asupra sistemului de educatie. La gradinita, de exemplu, in anul in care acestia vor ajunge in invatamantul prescolar, ar fi cu cel putin 1.600 de grupe de cate 25 de copii mai putine fata de anul anterior. La fel si pentru momentul in care aceasta generatie va ajunge la scoala.Pandemia si climatul de insecuritate sociala , presiunea, frica, toate aceastea au afectat si rata natalitatii in Italia. Potrivit studiilor , rata natalitatii in Italia se asteapta sa descreasca in viitor ca urmarea a crizei economice ca urmare a pandemiei, a incertitduinii sociale si financiare care va exacerba criza demografica. Italia inregistra 420.000 de nasteri in 2019, cea mai scazuta rata de la unificarea tarii in 1861. Anul acesta, rata natalitatii a scazut in jurul a 408.000, in timp ce decesele ca urmare a crizei coronaviruslui ajung la 700.000, potrivit celor mai recente estimari ale agentiei nationale de statistica ISTAT.Italia este prima tara europeana lovita de pandemie si care a suferit un al doilea val extrem de brutal, cu 67.000 mai multe decese ca urmare a infectarii cu coronavirus. Rata de somaj va creste pana la 11% anul acesta. Numarul casatoriilor a scazut si va angrena, potrivit sefului ISAT, agentia de statistica a Italiei, Gian Carlo Blangiardo, "un factor de declin al naterilor in viitorul imediat". Expertii in demografie considera ca scaderea natalitatii cu care se va confruntata Europa in 2021 este un efect al lockdown-urilor de anul trecut, al pandemiei cu toate efectele pe care le-a angrenat: sociale si economice.