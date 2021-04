Scrisoare deschisa a unor medici: "Cerem revenirea la normalitate. Incetati cu promovarea vaccinurilor anti-Covid!" Monica Pop si Adina Alberts, printre semnatari

Acestia apreciaza ca este gresita strategia de combatere a pandemiei si critica obligativitatea purtarii mastii in aer liber, monitorizarea temperaturii la intrarea in magazine. In plus, solicita anularea interdictiilor de circulatie, intreruperea promovarii vaccinurilor anti-COVID.Semnatarii mai cer ca medicii sa poata utiliza propriile scheme de tratament pentru pacientii cu COVID, iar autoritatile sa nu mai induca psihoze si sa nu mai manipelze date statistice. Unii dintre semnatarii documentului au criticat de mai multe ori public masurile luate de Guvern pentru combaterea raspandirii COVID-19.Alte solicitari cuprinse in scrisoarea deschisa:"1. Incetati cu obligativitatea purtarii mastilor, mai cu seama in aer liber.Mastile sunt dispozitive medicale si, daca nu sunt utilizate corect, nu folosesc la nimic! Ba, mai mult, dupa o perioada scurta de purtare intr-un spatiu nesteril, acestea devin focare de infectie, intrucat se umezesc, iar germenii gasesc in ele un mediu de cultura perfect. Despre cele neconforme (majoritatea celor care se gasesc in Romania) nici nu mai vorbim.Incetati sa ne obligati copiii sa poarte masti la scoala!2. Incetati cu monitorizarea temperaturii la intrarea in magazine sau in alte institutii!Determinarea temperaturii si triajul epidemiologic pe care il fac "medicii-agenti de paza" este un act medical care ar trebui sa fie efectuat (conform legislatiei romanesti, dar si mondiale, in materie) numai de personal calificat.3. Incetati cu interdictiile de circulatie! Interzicerea circulatiei cetatenilor in anumite intervale de timp nu are nicio logica din punct de vedere epidemiologic.Prin masurile restrictive, ati decredibilizat Politia si Jandarmeria. I-ati transformat pe politisti si jandarmi in infractori, impunandu-le sa aplice niste acte administrative care incalca flagrant Constitutia si legile tarii!4. Incetati cu promovarea vaccinurilor anti-Covid!Legislatiile romaneasca, dar si cea europeana, interzic reclama la medicamente . Vaccinarea este un act medical. Niciun act medical nu poate fi facut sub constrangere sau presiune!5. Nu mai obstructionati medicii sa-si trateze pacientii cu scheme de tratament pe care le considera ei ca fiind cele mai potrivite pentru acestia!6. Incetati cu discreditarea si compromiterea corpului medical, a actului medical, a spitalelor. Orice voce din lumea medicala care indrazneste sa rosteasca public o alta opinie decat cea oficiala este discreditata in cel mai grosolan mod posibil.7. Incetati cu manipularea statisticilor medicale si cu obligarea medicilor sa falsifice certificatele de deces!Oameni care au murit de patologii diverse au fost declarati morti de Covid. Mai mult decat atat, ati inchis spitalele, interzicand accesul romanilor la servicile medicale.8. Opriti strategia gresita de comunicare (posibil programatica), prin anunturi zilnice apocaliptice, care conduce la depresii grave in populatia si asa ingrozita de problemele financiare rezultate din naruirea activitatii economice in toate domeniile!9. Stopati campania de denigrare a medicilor (in special a celor din ATI) si a activitatii spitalicesti, deoarece aceasta conduce la scaderea increderii populatiei in sistemul de sanatate si la neprezentarea sau la prezentarea tardiva a pacientilor la medic, avand drept consecinta inmultirea numarului de cazuri grave, cu amplificarea costurilor de tratament, dar si la inmultirea numarului de decese!10. Stopati distrugerea economiei Romaniei! V-ati exercitat discretionar puterea asupra cetatenilor si a firmelor romanesti impingandu-le catre faliment. Dumneavoastra nu intelegeti medicina, aveti sfatuitori necalificati sau rau intentionati. Va rugam, lasati medicii sa faca medicina, ca asta e profesia lor, si sprijiniti-i!11. Nu mai terorizati populatia, nu mai induceti psihoze, nu mai manipulati datele statistice! Incetati cu starile de urgenta/alerta motivate prin asa-zisa "pandemie"! Ea nu exista, mai cu seama atat timp cat nu a fost declarata printr-un act oficial!"