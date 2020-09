SONDAJ: 43% dintre copii spun ca au vorbit cu cineva necunoscut pe internet, iar un sfert din copii ca au fost agresati

Potrivit sondajului, 95% dintre copiii chestionati, care au varste cuprinse intre 10-17 ani, au mentionat ca acceseaza internetul de pe propriul telefon mobil, 38,8% de pe propriul computer sau laptop, 27,4% de pe propria tableta si 27,4% de pe un televizor Smart.De altfel, Telekom Romania a auntat luni ca reintroduce in ofertele sale aplicatia Kasperky Safe Kids ca urmare a rezultatelor sondajului de opinie Kids security, realizat de ISRA Center pentru Telekom Romania pe un esantion national reprezentativ de 1.000 de respondenti, copii si parinti deopotriva."Ingrijorarea vine din faptul ca, de foarte multe ori, copiii nu le spun parintilor adevarul despre timpul petrecut online si activitatile pe care le desfasoara pe internet. Cand au fost intrebati, copiii au mentionat ca petrec aproape cinci ore pe internet, in timp ce parintii lor stiu de aproximativ patru ore. De asemenea, exista o diferenta importanta intre ceea ce fac online si ceea ce parintii stiu ca fac: 76% dintre copii folosesc social media, in timp ce doar 51% dintre parinti au spus acest lucru. De exemplu, doar 3% dintre parinti au spus ca cei mici petrec mai mult de noua ore pe internet, comparativ cu aproape 9% dintre copii (adica de aproape trei ori mai mult)", arata compania.Mai mult, 43% dintre copii au mentionat ca au vorbit cu cineva necunoscut pe internet, in timp ce doar 22% dintre parinti spun ca ar putea face acest lucru copiii lor."Acest procent aproape dublu demonstreaza ca nu intotdeauna copiii sunt constienti de pericolele pe care le pot aduce astfel de actiuni, dar si ca parintii nu au niciun control asupra lor", releva sondajul.Consecintele acestei lipse de control sunt grave, avand in vedere ca 26% dintre copii au spus ca au fost agresati pe internet, in timp ce doar aproximativ 10% dintre parinti au spus ca se poate intampla ceva similar copiilor lor."Datorita situatiei generate de pandemie, tot mai multi copii au interactionat cu tehnologia si, astfel, au descoperit internetul, pe care l-au utilizat fie in scop educational sau pentru divertisment, cu sau fara supravegherea parintilor. Pentru a-i ajuta pe parinti sa nu-i lase neprotejati pe copii in fata pericolelor din lumea online, dar si pentru a contribui la educarea acestora in vedere utilizarii responsabile a tehnologiei, am reintrodus in portofoliul nostru de solutii oferta Kaspersky Safe Kids Premium cu trei luni acces gratuit. Prin functionalitatile pe care le ofera, gestionarea site-urilor si aplicatiilor pe care copilul le acceseaza, geolocalizarea acestuia, alerte si notificari in timp real in momentul in care sunt detectate activitati online suspecte sau actiuni restrictionate, monitorizarea timpului petrecut online, parintii au in permanenta controlul asupra activitatii online pe care cei mici o realizeaza", a declarat Andreas Elsner, director executiv comercial, Segment Rezidential, Telekom Romania.