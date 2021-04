Rezultate spectaculoase ale unui sondaj de opinie. Cum se raporteaza romanii la Dumnezeu si cat alcool au consumat in pandemie

Raspunsurile au reliefat faptul ca cei mai credinciosi dintre romani sunt cei care locuiesc in zona Banatului, dar si in Moldova si Bucovina. In schimb, romanii din Ilfov si Bucuresti nu sunt atat de atrasi de biserica si de religie . Pe de alta parte, un procent destul de mare dintre romanii chestionati sunt convinsi ca pandemia provocata de coronavirus este o pedeapsa divina.La intrebarea, 80 la suta dintre repondenti au raspuns afirmativ, in timp ce doar 5,8% au raspuns ca nu cred in existenta divinitatii. 89% dintre persoanele chestionate care cred in Dumnezeu sunt din regiunea Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR), urmati de romanii din Vest (AR, CS, HD, TM). Cei mai putin credinciosi sunt locuitorii din Centru (AB, BV, CV, HR, MS, SB), unde doar 68% dintre repondentii din aceasta regiune au declarat ca sunt convinsi ca exista Dumnezeu. Nu bierica sau preotii au fost entitatile care au convins romanii de existenta divinitatii, releva sondajul, ci parintii sau bunicii, in timp ce 37 la suta dintre repondenti au precizat ca s-au convis singuri de existenta lui Dumnezeu.La intrbarea, O data sau de doua ori pe zi au raspuns 45 la suta dintre persoanele chestionate, iar niciodata au raspuns doar 7,7%. Conform rezultatelor sondajului, cel mai des se roaga romanii din judetele din zona de Sud-Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 50,9%, iar cel mai putin apeleaza la mila divina romanii care locuiesc in centrul tarii (AB, BV, CV, HR, MS, SB) - 34,9%.este rugaciunea pe care o cunosc pe de rost cei mai multi dintre romanii chestionati, peste 95 la suta au raspuns ca stiu aceasta rugaciune. 79,4% au precizat ca stiu rugaciunea, "" doar 49,1% dintre repondenti, iar, este cunoscuta pe de rost doar de 37.5 la suta dintre repondenti.La intrebarea:, doar 15 la suta dintre repondenti au recunoscut ca sunt foarte credinciosi, iar cei mai multi, peste 48 la suta, au precizat ca se considera moderat credinciosi., cel putin asa reiese din sondajul analizat. 57,1 la suta dintre repondenti au raspuns ca nu au avut niciodata o revelatie, in schimb, au raspuns ca au avut revelatii de mai multe ori doar 22,5 la suta, cei mai multi fiind din zona Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM)La aceasta intrebare 38 la suta au precizat ca nu au fost deloc la biserica in acest an, in timp ce 30 la suta au mentionat ca au fost de mai multe ori in acest an, iar cei mai multi care au simtit nevoia sa ajunga la slujba sunt romanii care locuiesc in Nord-Est (BC, BT, IS, NT, SV, VS). In schimb, romanii care locuiesc in zona de Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) au recunoscut in proportie de 74,8 ca au existat perioade in viata lor cand mergeau mult mai des la biserica.nu pare sa faca parte din lectura romanilor. Doar 42 la suta au recunoscut ca au citit doar cateva capitole, iar 39 la suta au raspuns ca nu au citit deloc biblia. Doar 18 la suta au raspuns ca au citit-o pe toata, iar cei mai multi sunt romanii care locuiesc in Nord -Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM)In schimbale persoanelor chestionate. 88 la suta au recunoscut ca au icoane acasa, in timp ce doar 12 la suta au precizat ca nu detin asa ceva in locuinta. Cei mai multi dintre repondentii care au icoane in case sunt romanii care locuiesc in Sud -Est (BR, BZ, CT, GL, TL, VN) 96,4%, Sud -Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR) si 96,4% Bucuresti - Ilfov 93,0%.Romanii cred mai degraba in, releva sondajul de opinie analizat. Astfel 66,9 la suta cred in exisistenta unei vieti dincolo de moarte, iar cei mai multi sunt romanii care locuiesc in Vestul tarii (AR, CS, HD, TM) 76,8%Cand vine vorba de moralitate, romanii par a fi mai degraba niste pacatosi. Intrebati, 37 la suta dintre repondenti au marturisit ca azi, in ultima saptamana au raspuns 21 la suta, si niciodata doar 5 la suta. Cei care se considera cei mai pacatosi sunt romanii din Vest (AR, CS, HD, TM), urmati de cei din Nord-Vest (BH, BN, CJ, MM, SJ, SM) si la mare distanta sunt "nepacatosii", romanii din Sud-Vest Oltenia (DJ, GJ, MH, OT, VL).Sondajul a abordat si un subiect extrem de sensibil mai ales in randul parintilor care au copii inca in ciclul primar si gimnazial. La intrebarea, 74 la suta au raspuns ca sunt de acord, iar cei mai muti care au dat un raspuns afirmativ la aceasta intrebare sunt cei care locuiesc in regiunea Sud-Muntenia (AG, CL, DB, GR, IL, PH, TR).Cand vine vorba de donatii catre biserica, romanii care locuiesc in Capitala par mai degraba stransi la punga. Intrebati daca, doar 58,2 dintre repondenti au raspuns cu da, si sunt romani care locuiesc in Vest (AR, CS, HD, TM). Raprotul se schimba radical cand vine vorba despre zona Ilfov Bucuresti, daor 47,3% dintre repondentii care locuiesc aici au recunoscut ca au facut donatii pentru biserica.55,9 la suta dintre repondenti cred ca exista DIavolul, iar 28 la suta nu cred. Cei care refuza ideea de Satana sunt romanii care locuiesc in Vest (AR, CS, HD, TM), in schimb doar jumatate dintre bucuresteni cred in existenta diavolului.Nici macar in horoscop nu mai cred romanii. 66,5 la suta dintre repondenti au declarat ca nu cred in predictiile astrologice. Pe de alta parte, 58 la suta dintre repondenti considera ca ca biserica influenteaza in bine moralitatea oamenilor si doar 10 la suta cred ca biserica influenteaza in rau.La intrebarea ", 58 la suta dintre repondenti cred ca oamenii au fost creati de Dumnezeu, si doar16 la suta cred in teoria Darwinista.Autorii sondajului au fost curiosi sa afel in ce masura cred romanii ca recenta pandemie este: o pedeapsa divina. 9,9 la suta au raspun ca in foarte mare masura, 11,2 la suta in mare masura, 23,1 la suta in mica masura, restul fie nu au stiut sa raspunda, fie considera ca Dumnezeu nu are nicio legatura cu aceast virus.Surprinzatoare au fost insa raspunsurile legate de vaccinurile impotriva COVID-19. Intrebati daca, 40.1 la suta au raspuns ca nu, doar 30 la suta au raspuns cu da, nehotarati sunt 14 la suta, iar 15 la suta au declarat ca s-au imunizat deja.In ceea ce priveste comportamentul oamenilor in timpul pandemiei, raspunsurile au fost la fel de spectaculoase.Sondajul a fost efectuat in perioada 30 martie - 11 aprilie 2021 pe un esantion national de 1.420 persoane, reprezentativ pentru populatia adulta a Romaniei. Cercetarea a fost conceputa si realizata de studenti ai facultatilor de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor, Energetica, Electronica si masteranzi de la Comunicare Manageriala si Studii Europene din Universitatea Politehnica din Bucuresti.Persoanele intervievate domiciliaza in 126 localitati urbane si rurale din toate judetele tarii.Sondajul a fost coordonat de Bruno Stefan, conferentiar universitar in cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane din Universitatea Politehnica din Bucuresti si presedinte al Biroului de Cercetari Sociale.Cercetarea nu a fost finantata de nimeni, fiind realizata cu scop didactic in cadrul cursurilor de sociologie.