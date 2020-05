Spectacol pe cerul Bucurestiului in semn de multumire pentru personalul medical care lupta cu COVID-19

Ziare.

com

"Hawks Of Romania are onoarea de a zbura peste principalele unitati medicale din Bucuresti implicate in lupta cu COVID-19 in semn de recunostinta pentru personalul medical si pentru toti cei din prima linie!", a anuntat Aeroclubul Romaniei.Au fost survolate Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Victor Babes" si Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" (Spitalul Militar).Echipa a fost compusa din 2 aparate EXTRA 330SC si 3 EXTRA 300L, pilotate de: George Rotaru - capul formatiei; Andrei Serbu - stanga interior; Laszlo Ferencz - dreapta interior; Ioan Aviatorul - stanga exterior si Teodor Munteanu - dreapta exterior.Alaturi de Hawks of Romania, a participat si o aeronava ZLIN 242 care a fotografiat de la inaltime aceasta actiune, cu un echipaj format din Andrei Ionut Bogdan si Ionut Hrusca.Aeroclubul Romaniei multumeste celor care de la inceputul epidemiei "lupta neincetat si fata de care cuvintele sunt de prisos".Acest survol face parte din actiunile dedicate implinirii a 100 de ani de la fondarea Aeroclubului Romaniei.