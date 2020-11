Starea de sanatate a singurului supravietuitor al incendiului de la SJ Neamt s-a imbunatatit. A fost mutat de la ATI intr-un salon obisnuit

Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat duminica presei ca singurul pacient ramas in viata dintre cei sase adusi la Iasi de la spitalul Neamt are o evolutie favorabila.Bolnavul a fost mutat din ATI intr-un salon obisnuit de la spitalul mobil din localitatea Letcani."Pacientul de la Neamt are o evolutie tot mai buna. A fost mutat de la Terapie Intensiva in zona de confirmati, deci este spre bine. Speram sa ajunga la familia lui fara nici o problema", a spus medicul Carmen Dorobat.In 14 noiembrie, in Sectia ATI de la Spitalul Judetean Neamt a izbucnit un incendiu, iar zece persoane au murit. Sase pacienti aflati la ATI au fost transferati la spitalul mobil de la Letcani, intrucat sectia nu mai putea fi folosita.Ulterior, la Letcani au decedat in total cinci dintre pacientii care se aflau in sectie, fara sa fi fost raniti in incendiu.CITESTE SI: