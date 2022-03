Statistica alarmanta: Creste numarul copiilor ai caror parinti au plecat sa munceasca in strainatate

Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie, de 18.012, cu 496 copii mai multi fata de sfarsitul primului trimestru, in timp ce totalul copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate ajunsese la 94.991 (mai mult cu 195 de copii), conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).

Dintre cei 18.012 de copii cu ambii parinti plecati la munca in strainatate, 16.797 se aflau in ingrijirea rudelor de pana la gradul IV, fara masuri de protectie, restul fiind plasati la un asistent maternal, centre de plasament, sau alte familii sau persoane.

Conform sursei citate, un numar de 63.891 de copii aveau un parinte plecat la munca in strainatate (in scadere cu 896 copii, comparativ cu finele lunii martie 2018), iar dintre acestia 61.655 de copii erau in grija rudelor pana la gradul IV, fara masura de protectie. In acelasi timp, 1.462 de copii se aflau in sistemul de protectie speciala, cum ar fi in grija unui asistent maternal, in centre de plasament sau la alte familii/persoane.

Totodata, un numar de 13.088 de copii proveneau din familii in care parintele unic sustinator era plecat la munca in strainatate, fata de 12.493 cat se consemna la finele primului trimestru din 2018. Dintre acestia, 11.591 de copii au ramas acasa in ingrijirea rudelor de pana la gradul IV, fara masura de protectie.

Totalul copiilor ramasi acasa care se aflau in sistemul de protectie speciala se ridica la 3.881, in crestere cu 116 copii, dintre care 620 erau in grija unui asistent maternal, 868 in centre de plasament, 2.089 la rude pana la gradul IV, iar 304 in grija altor familii sau persoane.

