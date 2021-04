Romania, locul 3 in Europa la numarul de detinuti inchisi pentru omor. Cati bani se cheltuie in fiecare zi pentru o persoana condamnata

Numarul de detinuti:

Varsta detinutilor:

Minorii:

Genul detinutilor:

Nationalitate:

Stadiul procesului:

Durata condamnarii:

Infractiunea comisa:

Densitatea detinutilor:

Gardieni:

Internari si eliberari

Decese si sinucideri:

Evadari:

Recidiva:

Cost per detinut:

Trenduri in 2010-2020:

Raportul a fost intocmit pe baza datelor furnizate de toate cele 47 state membre ale Consiliului Europei, valabile la 31 ianuarie 2020.Potrivit vedemjust.ro , Romania are scor negativ la durata pedepsei si la densitatea detinutilor in penitenciare; scor mediu la procentul de detinuti raportat la populatie si la numarul de gardieni pentru detinuti; scor scazut la numarul de femei detinute si detinuti cu varsta peste 50 de ani; scor foarte scazut la numarul de detinuti straini, de arestati preventiv, de internati anual, de eliberati anual, de sinucideri, de evadari.Tara noastra este pe locul 3 in Europa la rata de detinuti inchisi pentru omoruri, locul 6 pentru violuri, locul 7 pentru infractiuni rutiere.Populatia penitenciara in Europa este, in medie, de 103 persoane la 100.000 locuitori ; Rata cea mai mare de detinuti este in Rusia si Turcia, iar cea mai mica in tarile scandinave;Romania are aproximativ 20.000 de detinuti. Este printre tarile aflate la mijlocul clasamentului, cu 106,5 detinuti la mia de locuitori;Media varstei este de 36 de ani; 15% din detinuti au varsta peste 50 ani; In Romania, 13,6% din detinuti au varsta peste 50 ani si 1,8% au peste 60 ani;In cele mai multe state minorii raspund de la 14 sau 16 ani; in Monaco, Polonia si Franta de la 13 ani, in Turcia si Scotia de la 12 ani; in Elvetia, Anglia si Irlanda de Nord de la 10 ani; In Romania, minorii raspund penal de la varsta de 14 ani.In medie, 65% dintre detinuti sunt barbati si 5% sunt femei; In Romania, 4,5% dintre detinuti sunt femei.In medie, 15% dintre detinuti sunt straini; 1/3 dintre acestia sunt din tarile membre ale U.E; In Romania, detinuti straini sunt doar 1,1%, tara cu cel mai scazut procentaj la aceasta categorie.In medie, 22% din cei inchisi sunt arestati preventiv; In Romania, 10% dintre cei privati de libertate sunt inca in cursul procesului penal.In medie, 22% ispasesc o pedeasa de 1-3 ani inchisoare, 20% una de 5-10 ani si 19% de 3-5 ani. Doar 1.3% sunt condamnati la pedepse peste 20 de ani si 1.8% sunt inchisi pe viata.In Romania, 638 detinuti erau inchisi la pedepse de la o luna la un an, 4033 intre 1-3 ani, 4640 intre 3-5 ani, 5000 intre 5-10 ani, 3181 intre 10-20 ani, 864 inchisi peste 20 de ani si 173 inchisi pe viata.In medie, 18% dintre detinuti sunt condamnati pentru infractiuni legate de droguri, 13% pentru furt, 12% pentru omor, 10% pentru talharie, 6% pentru vatamari corporale, 5% pentru viol, 4% pentru infractiuni economice, 3% pentru infractiuni rutiere;In Romania, 24% pentru omor (ne depasesc doar Albania si Lituania), 18% pentru furt, 14% pentru talharie, 8,5% pentru viol (ne depasesc doar Andorra, Monaco, Norvegia, Suedia si UK), 7,6% pentru infractiuni rutiere (ne depasesc Portugalia, Polonia, Bulgaria, Azerbaijan, Lituania, Monaco), 4,5% pentru infractiuni de droguri, 2,8% pentru vatamari, 2,6% pentru infractiuni economice.Media este de 1,6 detinuti pe celula. Doar in 14 tari, 100 de detinuti ocupa 100 de locuri.Romania a raportat 113 detinuti la suta de locuri. Situatia este mai rea in Ungaria, Franta, Cipru, Belgia, Italia, Turcia.Media este de 1 gardian la 1,6 detinuti; In Romania, avem 1 gardian la 1,7 detinuti.La 100.000 locuitori, media anuala este de 150 de internari pentru o medie a duratei inchisorii de 8 luni si 120 de eliberari; In Romania sunt 58 de internari pentru o medie a duratei inchisorii de 22 de luni si 59 de eliberari anual la suta de mii de locuitori;In medie, la 10.000 de detinuti in penitenciarele europene sunt 27 decese si 5 sinucideri in fiecare an; In Romania, au fost 0,4% de decese la 10.000 de detinuti (suntem depasiti de Albania, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Islanda, Lituania, Malta, Moldova, Mnaco, Macedonia, Portugalia, Anglia, Spania).In medie, la 10.000 de detinuti in penitenciarele europene sunt 8 evadari anuale; In Romania, au fost 2 evadari.In medie, rata recidivei in Europa este de 47%. Cele mai scazute valori sunt in Cipru si Belgia, iar cele mai mari in UK, Olanda, Slovenia; In Romania, rata recidivei ar fi de 36%.In medie, statele europene cheltuie in fiecare zi 64 euro per detinut; In Romania, se cheltuie in fiecare zi 43 euro per detinut;In Europa, a fost o crestere a numarului de detinuti intre 2010-2013 si apoi o continua descrestere; In Romania s-a inregistrat o crestere in primii patru ani, apoi o descrestere, diferenta fiind acum cu 23% mai mica fata de anul 2010.