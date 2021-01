STUDIU Cele mai frecvente simptome la persoanele infectate cu varianta britanica de coronavirus

35% - au tusit

32% - au acuzat stari de oboseala

25% - au avut dureri musculare

21,8% - au avut dureri in gat.





Intr-un grup de 2.500 de persoane infectate cu Varianta veche de coronavirus:



28% - au tusit

29% - au acuzat stari de oboseala

21% - au avut dureri musculare

Concluziile ONS se bazeaza pe evolutia bolii la esantion aleatoriu de 6.000 de persoane din Anglia, anunta BBC , care citeaza studiul.Temperatura crescuta, o tuse continua si pierderea sau schimbarea mirosului sau gustului sunt printre cele mai frecvente simptome, arata site-ul NHS. Majoritatea pacientilor dezvolta cel putin una dintre aceste simptome.Noua varianta, care a fost observata pentru prima data in Kent in septembrie, se raspandeste mai usor decat varinatele care au circulat pana acum si a ajuns in toata Marea Britanie.Office for National Statistics a analizat simptomele raportate de oameni cu o saptamana inainte de a fi testati pozitiv pentru noua varianta de coronavirus, comparativ cu cei care au fost pozitivi cu varianta veche.Intr-un grup de 3.500 de persoane infectate cu noua varianta de coronavirus Studiul a constatat ca 16% dintre cei cu noua varianta si-au pierdut gustul, in timp ce 15% si-au pierdut mirosul.Aceasta a fost usor mai mica decat cea raportata de persoanele cu varianta veche (18% pentru ambele).Noua varianta a virusului, care se raspandeste mult mai usor, dovedeste ca virusul continua sa se adapteze pe masura ce infecteaza tot mai multi oameni.Specialistii afirma ca vaccinurile impotriva noului coronavirus sunt eficiente si impotriva noii tulpini, pentru motivul ca serurile au fost facute de asa fel incat sa antreneze sistemul imunitar pentru a ataca mai multe parti diferite ale virusului, inclusiv mutatii.Razvan Chereches, profesor in sanatate publica, a declarat ca noua tulpina a coronavirusului , cea depistata initial in Marea Britanie, dar care s-a extins in mai multe state, inclusiv Romania, fiind mai puternica decat tulpina de baza, va tinde sa ii ia locul.