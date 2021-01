STUDIU Doar 36% dintre romani s-ar vaccina imediat, 38% spun ca vor refuza vaccinul

36% dintre respondenti au declarat ca se vor vaccina de indata ce vaccinul va fi disponibil, in timp ce 38% dintre romani spun ca nu se vor vaccina nici anul acesta, nici mai tarziu. Dintre cei care se vor vaccina imediat, 59% sunt barbati, iar 41% sunt femei. In schimb, dintre cei care refuza vaccinarea, femeile au un procent mai mare - 66%, comparativ cu 34% barbati, mai arata studiul Reveal Marketing Research 26% dintre respondentii care declara ca se vor vaccina, spun ca o vor face mai tarziu, nu in 2021, potrivit Reveal Marketing Research. Mediul rural se arata cel mai reticent la vaccinare: doar 24% dintre respondenti sunt deschisi sa se imunizeze de indata ce vor avea ocazia, comparativ cu 45% dintre cei din mediul urban care si-au exprimat intentia de a se vaccina. Mai mult, peste jumatate dintre cei din mediul rural (51%) spun ca nu se vor vaccina deloc, nici acum, nici mai tarziu.Seniorii pensionari si maturii fara partener sunt segmentele care se arata cele mai deschise la vaccinare. Peste jumatate dintre pensionari, intrebati daca se vor vaccina cat mai curand, au raspuns afirmativ, iar 56% dintre maturii fara partener au avut aceeasi optiune. In schimb, tinerii, desi au declarat ca vor sa se vaccineze, spun ca ar prefera sa mai astepte pana anul urmator: 36% dintre tinerii profesionisti si 31% dintre milenialii fara partener au optat pentru varianta vaccinarii mai tarziu.Dintre respondentii care refuza vaccinarea, femeile au inregistrat un procent mai mare decat barbatii cu aceeasi optiune. 46% dintre femei spun ca nu se vor vaccina, comparativ cu aproximativ o treime dintre barbati. Similar, membrii ai familliilor traditionale (48%) declara ca nu se vaccineaza.Peste jumatate dintre romanii care se vaccineaza (53%) declara ca o fac pentru ca nu vor sa se imbolnaveasca. Observam ca dintre toate segmentele, seniorii pensionari isi doresc cel mai mult sa evite imbolnavirea cu Sars-CoV-2 - 67% au mentionat acest lucru drept motiv pentru care se vaccineaza. Este de inteles, avand in vedere ca se afla intr-o categorie de risc. Din punct de vedere al educatiei, cei care se vaccineaza pentru a nu se imbolnavi au in proportie de 48% educatie superioara si doar 10% sunt cei cu educatie primara care au ales aceasta varianta.Al doilea motiv pentru care romanii aleg sa se vaccineze este dorinta de a-i proteja pe ceilalti - 47% dintre respondenti au mentionat aceasta optiune. Dintre acestia, tinerii profesionisti se arata cei mai atenti fata de cei din jurul lor - 61% au spus ca se vaccineaza pentru a-i proteja pe ceilalti. Daca ne uitam la nivelul de educatie, observam ca persoanele care se gandesc sa ii protejeze pe ceilalti sunt cele cu educatie superioara (49%). In schimb, cei cu educatie primara care au selectat acelasi raspuns sunt doar 7%.Dorinta de a-si relua activitatile normale - socializarea in conditii normale, calatoriile si mersul in vacante - sunt alt motiv important care ii determina pe romani sa se vaccineze. 42% dintre romani au mentionat acest motiv.Alte motive selectate de respondenti in ceea ce priveste intentia de a se vaccina sunt: dorinta de a se simti relaxati si linistiti - mentionata de o treime dintre romani (33%); posibilitatea de a-si vizita parintii fara teama - 18%; calatoriile in strainatate - 13%.Este interesant ca pentru foarte putini romani, faptul ca vaccinarea este recomandata ii motiveaza in acest sens. Doar 1 din 10 respondenti a mentionat ca se vaccineaza pentru ca se recomanda de catre autoritati si medici 62% dintre romani afirma ca au temeri legate de vaccin, comparativ cu 37% care declara ca nu au nicio temere. Conform datelor Reveal Marketing Research, 42% dintre respondenti se tem de potentialele reactii adverse provocate de vaccin.Dintre cei care nu intentioneaza sa se vaccineze, mai mult de jumatate (54%) considera ca vaccinul nu a fost suficient testat. 48% dintre respondentii care nu se vaccineaza spun ca se tem de reactiile adverse, iar 4 din 10 respondenti (41%) nu cred in eficienta vaccinului impotriva COVID-19. Dintre segmente, 75% dintre maturii fara partener cred ca vaccinul nu a fost testat suficient si 90% din acelasi segment se tem de reactiile adverse. Interesant este ca doar 14% dintre romanii care nu se vaccineaza au declarat ca nu se tem de imbolnavirea cu noul coronavirus. Ceilalti, desi se tem de virus, nu intentioneaza sa se vaccineze.Teama de reactiile adverse este un motiv mentionat in cea mai mare masura de cei cu educatie medie (52%). Similar, 51% dintre cei care nu cred in eficienta vaccinului sunt persoanele cu educatie medie. Dintre cei cu educatie primara, 64% nu cred ca vaccinul este testat suficient.70% dintre romani sunt de parere ca vaccinul ar trebui sa fie testat mai mult timp inainte de a fi disponibil pentru populatie. Peste un sfert dintre acestia (26%) considera ca vaccinul ar trebui testat timp de 1 an inainte de a putea fi administrat la scala larga, iar 18% mentioneaza o perioada de peste 5 ani ca fiind potrivita pentru testare.Dintre cei care se vaccineaza de indata ce vaccinul va fi disponibil, 50% dintre acestia au educatie superioara, 40% au educatie medie, iar 10% sunt cei cu educatie primara. Persoanele care se vor vaccina, dar mai tarziu sunt 53% cei cu educatie superioara, 40% cu educatie medie si 7% cu educatie primara. Metoda folosita a fost CAWI (Computer Assisted Web Interview) si au fost derulate 1011 interviuri online cu respondenti cu varsta peste 18 ani, online users, pe un esantion reprezentativ la nivel national urban si rural in perioada 6-11 ianuarie 2021. Eroare de esantionare +/- 3%. Nivel de incredere 95%.