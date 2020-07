Studiu: Peste 50% din tinerii din Romania si-au pierdut increderea si motivatia in fortele proprii din cauza starii de urgenta

In plus, potrivit cercetarii, intreruperea brusca a activitatilor cotidiene a condus la dezechilibre emotionale pentru unii dintre ei. In total, studiul Insights PulseZ a identificat 19 probleme cu care s-au confruntat tinerii in perioada starii de urgenta. Mai bine de 50% au simtit lipsa socializarii fata-in-fata, iar aproximativ 35% dintre ei au admis ca au avut stari emotionale fluctuante si s-au simtit obositi."Cu toate ca tehnologia face parte din viata noastra, iar tinerii sunt obisnuiti sa petreaca destul de mult timp in mediul online, raspunsurile pe care ei le-au avut la intrebarile noastre arata ca lipsa interactiunii fata in fata ii determina sa isi piarda motivatia si increderea. Multi tineri au recunoscut ca s-au adaptat destul de greu, au avut probleme cu somnul, au simtit lipsa exercitiilor fizice si unii dintre ei nu au fost prea incantati de calitatea cursurilor online la care au fost nevoiti sa participe", a declarat Alin Claudiu Apostu, coordonator Insights.Potrivit studiului, 44% dintre tinerii din Romania au petrecut peste opt ore pe zi in online, in timp ce doar 10% au petrecut mai putin de trei ore. 33% dintre ei au invatat pentru scoala si tot atatia au optat sa urmareasca diverse filme sau seriale online. Un procentaj mai mare a fost identificat in randul celor care au participat la cursuri online, mai bine de 40% optand pentru o astfel de activitate.De asemenea, unul din patru tineri a ales sa isi petreaca timpul cu precadere pe platformele de social media sau sa consume continut de pe canalele de streaming online. Dintre platformele preferate, Instagram a fost cea mai populara, cu sase din zece tineri care au consumat sau creat continut. Unul din doi tineri romani au preferat sa se uite pe YouTube, in timp ce aproximativ unul din patru tineri a folosit TikTok, marcand astfel intrarea platformei de social media in Top 5 cele mai folosite platforme in Romania de catre tinerii intre 16 si 24 ani.Studiul Insights PulseZ a fost facut de echipa Vreau sa fiu Antreprenor si Insights, din cadrul Romanian Business Leaders, cu sprijinul partenerilor D&D Research, Oxygen Communications, Loopaa Marcom, Brandocracy si Wisemetry.Cercetarea a fost realizata pe un esantion de 1.115 tineri, cu varsta intre 16 si 24 de ani, si este reprezentativ la nivel national din punct de vedere al genului, regiunii si mediului urban- rural . Pe langa informatii despre starea emotionala si activitatile tinerilor din perioada starii de urgenta, studiul mai cuprinde informatii si despre: comportamentul in online si de consum al tinerilor din perioada starii de urgenta, preferintele si atitudinile tinerilor cu privire la consum, scoala si antreprenoriat, ce ii motiveaza si ce isi doresc tinerii in viata personala si profesionala.Vreau sa fiu Antreprenor (VSFA) este un program national prin care se urmareste promovarea gandirii si actiunii antreprenoriale in randul tinerilor din Romania.Misiunea Insights este aceea de a sprijini organizatiile sa se dezvolte prin potentialul si creativitatea unora dintre cei mai antreprenoriali si inovativi tineri din Romania.Romanian Business Leaders (RBL) este o organizatie apolitica, neguvernamentala si non-profit care ofera o platforma de actiune si implicare sociala pentru antreprenorii si sefii de companii din mediul de business privat. Proiectele RBL sunt initiate si dezvoltate pe baza de voluntariat de cei peste 200 de membri, antreprenori si executivi de top din Romania.