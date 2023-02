Sute de mucuri de tigara, stranse de pe jos in doar o ora de un ghid turistic din Alba Iulia

Sute de mucuri de tigara aruncate pe jos de catre trecatori au fost adunate vineri, in doar o ora, de pe traseul dintre Poarta I si Poarta a II-a a Cetatii Alba Carolina de catre un ghid turistic din Alba Iulia, Kalanyos Cristian, el neaflandu-se la primul astfel de gest.

"Astazi (vineri - n.r.) este Ziua Internationala a Ghidului de Turism. Pana la a doua cafea a zilei, am vrut sa marchez acest moment in felul meu, asa cum ma stiti. Planul de acasa a fost mai mare, dar am ignorat gripa si frisoanele. Am vrut sa 'acopar' sectorul Poarta I - Poarta a - II a si am estimat pentru asta doua ore. Mi-am dat seama ca nu o sa reusesc datorita volumului de munca si ca am nevoie de trei sau trei ore si jumatate. Pana la urma gripa a invins. In cifre: 1/3 din ce mi-am propus, 65 minute, 500 mucuri de tigari adunate ...", a scris, pe pagina sa de Facebook, Kalanyos Cristian.

Ghidul considera ca atunci cand ai o destinatie turistica atat de importanta, cum este fortificatia din Alba Iulia, trebuie implicare si responsabilitate din partea tuturor - autoritati, mediul de afaceri, locuitori si turisti.

"Uneori sa te implici responsabil nu inseamna neaparat sa faci. Poti si sa nu faci. Sa nu arunci pe jos, la intamplare. Este foarte simplu. Vizitezi un loc frumos, curat. Lasa-l asa! Locuiesti intr-un loc frumos, curat. Lasa-l asa", a incheiat postarea ghidul turistic.

Kalanyos Cristian a mai facut astfel de actiuni si in vara anului trecut, atunci cand, de asemenea, a strans un numar impresionant de mucuri de tigara aruncate aiurea in interiorul Cetatii de tip Vauban din Alba Iulia.

