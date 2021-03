Tanara de 18 ani din Bacau, rapusa de coronavirus

Tarana era din Bacau, se arata in comunicatul Grupului de Comunicare Strategica, si suferea si de alte boli care se pare ca i-au agravat si mai mult starea. Este al doilea caz la categoria 10-19 ani, dupa cel al altei tinere, tot de 18 ani, din Galati, care a fost rapusa de COVID.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica , 39 barbati si 40 femei au murit in ultimele 24 de ore din cauza infecatorii cu COVID-19.Astfel, cele 79 de decese au fost raportate in intervalul 12.03.2021 (10.00) - 13.03.2021 (10.00) in spitale din Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Gorj, Ialomita, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Timis, Vaslui si Bucuresti Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 10-19 ani, 3 decese la categoria de varsta 40-49 ani, 6 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 17 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 24 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 28 decese la categoria de peste 80 de ani.77 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbiditati, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent.