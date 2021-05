Ministrul Mediului, noi declaratii despre ursul Arthur: "Nu ar trebui sa fie o tema daca este cel mai mare. Ursii cei mai mari din Europa sunt in Romania"

"In niciun caz nu vorbim de un urs banal, vorbim de un exemplar foarte mare, o spun de la bun inceput. Este un exemplar foarte mare, undeva la 600 de puncte", a declarat, marti seara, la TVR, ministrul Tanczos Barna. Acesta a prcizat ca, oricum, ursii cei mai mari din Europa sunt in Romania."Nu ar trebui sa fie asta o tema: daca este cel mai mare. Este greu sa stabiletti daca este cel mai mare, daca nu exista vanatoare (...) Problema este ca a existat posibilitatea legala in ultimii patru ani ca aceste extrageri de forta majora sa fie transformate in altceva", a mai afirmat ministrul. Acesta a explicat ca toate documentele pe care ministerul le avea cu privire la ursul ucis in Covasna au fost transmise catre DNA, procurorii cerandu-le vineri.Anterior, Tanczos Barna a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au fost recoltate probe ADN de la ursul ucis la Ojdula, insa ministerul si institutiile subordonate nu au avut informatii legate de ursul Arthur.Pentru ca probele ADN sa poata fi comparate "cu ceva", Ministerul Mediului va solicita informatii de la acele organizatii care au facut monitorizare.