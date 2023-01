Tara lui Dorel: Un mecanic auto a facut scrum masina pe care trebuia sa o repare

Povestea muncitorului Dorel se repeta, dar scenariul se petrece de aceasta data intr-un service auto din Targu Jiu.

Desi mecanicul a facut scrum masina pe care ar fi trebuit sa o repare, el se jura ca nu are nicio vina, conform Romania Tv.

"Am venit la dansul sa sudez toba la masina si el, fiind baut, a dat foc la rezervor. Mai veneam din cand in cand la el si mai faceam ceva. Nu este autorizat, am zis ca fac ieftin. Nu stiu daca reusesc sa-l dau in judecata", a reclamat propietarul masinii.

De cealalta parte, mesterul auto spune ca el n-a gresit cu nimic.

"N-am dat foc. A luat foc. N-am facut nimic. I-am sudat o toba. S-a aprins. Acum sunt in stare de ebrietate, dar cand s-a aprins masina eram treaz", a povestit mecanicul.

Proprietarul ramane acum cu paguba, intrucat nicio o firma de asigurari nu despagubeste reparatiile neautorizate. Masina, veche de 18 de ani, costa 1.500 de euro.

