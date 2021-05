Tari din Europa refuza relocarea unor ursi din Romania. Ministrul Mediului anunta reluarea negocierilor

Ministrul Mediului a afirmat ca multe tari europene refuza sa primeasca ursi relocati din Romania, unele dintre acestea sustinand ca de un secol nu mai au populatie de urs si nici nu doresc sa aiba. Eu as merge pe o negociere cu statele din Europa . A existat o prima incercare de relocare si in alte state membre. Primul raspuns a fost nu. Pentru ca unii spun ca au exterminat populatia acum o suta de ani si nu mai au niciun exemplar si nici nu ar trebui sa mai aiba, Austria spune ca ultimul exemplar a fost vanat acum o suta de ani si pentru turisti ar fi o prolema si pe plan local ar naste...Am recitit astazi raspunsurile de la aceste state membre. O sa reluam aceasta discutie, pentru ca Romania a ajuns sa gestioneze cea mai mare populatie de urs din Europa, este o specie strict protejata si atunci si celelalte state membre ar trebui sa dea o mana de ajutor", a declarat ministrul Mediului, joi seara, la Digi 24. Tanczos Barna a mai afirmat ca vanatoarea nu este unica solutie pentru gestionarea populatiei de urs."Vanatoarea in sine, inainte sa fie interzisa, a fost, intr-adevar, o problema pentru ca, daca prin gestionarea acestei populatii te duci si vanezi doar exemplarele mari, se pot naste niste intrebari, dar gestionarea unei asemenea populatii de urs nu se face doar impuscand sau prin vanatoare, exemplare mari. Trebuie sa gasim si alte solutii. In cazul in care an de an este inactiune, lucrurile se vor agrava. Aceasta specie a iesit din habitatul standard natural de animale de munte, ii gasim si in zona de deal, incep sa coboare din ce in ce mai jos", a explicat el.El a aratat sunt regiuni unde fenomenul aparitiei ursilor in comunitatile de oameni "este generalizat", ca zeci de oameni se plang zilnic de acest lucru si ca este nevoie si de actiuni "preventive", in sensul extragerii sau relocarii unor exemplare de urs din zone unde acestia apar frecvent.Printre solutiile identificate ar fi asigurarea unor zone de liniste in paduri, hranirea animalelor, acordarea de subventii pentru fermieri care sa cultive terenuri considerate "zone tampon" - culturi cu grau, ovaz, porumb - care sa impiedice animalele sa ajunga in localitati.Ministrul a mentionat ca ursul este "o specie strict protejata si trebuie tratata ca atare", dar ca si omul trebuie protejat. Tanczos Barna a mentionat statul roman trebuie sa plateasca despagubiri de peste 140 de milioane de lei pentru daune provocate de ursi, daune care nu au fost platite din 2019.