Reteaua soferilor romani de TIR care au transportat droguri de 10 milioane de euro in Marea Britanie. Cocaina era produsa de cartelul Sinaloa din Mexic

Hotararea a fost pronuntata la Tribunalul Bistrita-Nasaud in 6 noiembrie 2020, inculpatii fiind din Bistrita (2), Alba (2) si Mures. Acuzatiile sunt de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri de mare risc (cocaina, ketamina si cannabis).O parte dintre inculpati erau soferi de TIR, fiind atrasi in perioada 2016 - 2017 intr-o grupare infractionala care transporta droguri de mare risc din Belgia si Olanda in Marea Britanie. Valoarea drogurilor interceptate depaseste suma de 10 milioane de euro.Drogurile erau aduse pe cale maritima in porturi din cele doua tari, de unde erau preluate de soferii de TIR, disimulate printre marfurile pe care le transportau, dupa care erau introduse ilegal in Marea Britanie.In afara de cei cinci barbati judecati in Romania, in strainatate erau cercetate inca 19 persoane, din care o parte erau deja condamnate, la data pronuntarii acestei sentinte, prin hotarari judecatoresti definitive in Marea Britanie, Belgia, Spania, Germania, Franta. Dintre acestia, 13 sunt cetateni romani. Gruparea soferilor romani care duceau cocaina, ketamina sau cannabis in Anglia era formata din 18 persoane.- Negrea Marius Dorel (liderul gruparii) - 15 ani si 3 luni de inchisoare;- Zsigmond Francisc - 13 ani de inchisoare;- Cociobea Alexandru - 8 ani si 8 luni de inchisoare;- Popa Ilie Sorin - 8 ani de inchisoare;- Costea Costel - 4 ani de inchisoare.Negrea Marius Dorel este acuzat ca a constituit, la sfarsitul lunii decembrie 2016, in municipiul Bistrita, la initiativa sa si a coinculpatului Zsigmond Francisc, impreuna cu prietenul sau S.C.G. (cetatean german), un grup infractional ce a functionat pana la inceputul lunii septembrie 2017, in care membrii aveau roluri stabilite pentru realizarea obiectivului principal, de preluare de la furnizor, transport si predare la destinatar a drogurilor de risc si de mare risc.In calitate de lider lua legatura cu furnizorii drogurilor si destinatarii lor, stabilea impreuna cu acestia ce cantitati vor fi transportate, pretul de transport, cine se va ocupa de predarea drogurilor de la furnizor catre transportator, modul in care erau disimulate drogurile in autotrenurile ce transportau marfuri legale, persoana sau persoanele ce urmaresc efectiv realizarea transporturilor si modalitatea prin care trebuia sa informeze ierarhic astfel incat sa cunoasca stadiul activitatilor.autoritatile britanice au depistat doi transportatori in localitatea Golborne, cu 36,054 kilograme cocaina, in valoare de aproximativ 5.500.000 euro, imediat dupa ce au predat jumatate din cantitatea transportata, restul de 18 kilograme fiind gasita in autocamion cu ocazia perchezitiei.langa localitatea Dunkerque (la terminalul Ferryboat catre Dover), autoritatile vamale franceze au descoperit in cabina unui autotren trei genti cu 53,983 kilograme ketamina, in valoare de aproximativ 2.159.000 euro.in localitatea Junquera din Spania, aflata in apropierea granitei cu Franta, lucratorii de la Guardia Civil au depistat o sacosa cu 6,5 kilograme cannabis, in valoare de aproximativ 65.000 euro, cu destinatia Germania, disimulata in interiorul remorcii cu lamai ce trebuia sa ajunga in Romania.la intrare in Marea Britanie, autoritatile britanice (UK Police Border) au gasit cantitatea de 12 kilograme cocaina in valoare de aproximativ 2.000.000 euro pe care transportatorul a ascuns-o in patru cutii cu batoane de ciocolata "Twix", aflate in remorca autotrenului.autoritatile britanice (o echipa din cadrul National Crime Agency) au controlat un autotren si au gasit cantitatea de 21 kilograme de cocaina, in valoare de aproximativ 942.000 euro, ascunsa in captuseala unei canapele din mobilierul aflat in remorca autotrenului.A fost organizat un grup infractional bine structurat, compus in principal, la nivel organizatoric, din persoane cu preocupari infractionale, respectiv cu antecedente penale sau cu antecedente in comiterea de fapte antisociale, al carui scop nu a fost comiterea unor infractiuni de orice natura, ci de trafic de droguri, de risc si mai ales de droguri de mare risc, in cantitati insemnate, in scopul obtinerii unor sume de bani consistente.Grupul constituit, compus din cetateni romani, a facut parte dintr-o retea mult mai larga, compusa din cetateni straini, care impreuna au realizat o activitate infractionala ce s-a derulat pe teritoriul mai multor state europene, avand ca obiect traficul unor cantitati insemnate de droguri, de ordinul kilogramelor.A fost construit un angrenaj bine pus la punct, in cadrul careia au fost recrutati in principal soferi ce transportau marfuri licite, spre a disimula drogurile, si care au traversat sau urmau sa traverseze distante considerabile pentru a valorifica drogurile.In cadrul acestui angrenaj liderii aveau rareori contact cu transportatorii, iar comunicarile se realizau telefonic, prin convorbiri sau mesaje, cel mai adesea prin aplicatii criptate, utilizandu-se un limbaj codificat sau insignifiant, nenatural, care sa nu conduca la descoperirea activitatii pe care interlocuitorii o derulau.Este de observat superficialitatea si lipsa de empatie cu care cei implicati in comiterea infractiunilor au tratat actiunile lor, acceptand transportul si distribuirea de droguri de mare risc, contra unor sume de bani, fara sa reflecteze asupra consecintelor actiunilor lor, respectiv a faptului ca din cauza acestora, sanatatea si viata unor semeni sunt puse in pericol.Lipsa de respect fata de aceste valori, si fata de normele legale nationale si cele ale altor state este relevata de asemenea prin indrazneala cu care au actionat, transfrontalier, traficand cantitati importante de droguri, alertand autoritatile judiciare din Spania, Franta, Marea Britanie, Belgia, Romania, Germania, Ungaria, si posibil ale altor state.In faza de judecata inculpatii, cu totii, s-au prevalat de dreptul la tacere, refuzand sa dea declaratii, si respectiv sa dea explicatii asupra acuzatiilor ce li s-au adus prin actul de sesizare a instantei."Faptul ca inculpatii cunosteau exact ce activitati desfasurau, respectiv de trafic de droguri de risc si de mare risc, rezulta si din masurile de protectie pe care le-au luat in cursul preluarii si transportului drogurilor, sens in care tineau legatura cu furnizorii, transportatorii si destinatarii, preponderent prin aplicatii Facebook , Messenger, WhatsApp si Viber, carora codificat le spuneau ca vorbesc la radio.Acestia nu vorbeau prea mult la telefon pentru a nu fi depistati de catre autoritati, verificau locurile de unde trebuia sa preia drogurile pentru a le transporta, cat si vigilenta autoritatilor vamale pe timpul transportului, toate cu scopul de a ajunge cu drogurile la destinatari, astfel incat sa obtina importante sume de bani", sustine magistratul de la Tribunalul Bistrita-Nasaud.In inscrisurile, sistemele informatice si suporturile informatice ridicate la perchezitii au fost identificate date referitoare la activitatea desfasurata in cadrul grupului infractional organizat in vederea traficarilor drogurilor, precum si la faptele de trafic de droguri de risc si mare risc, insemnarile, numerele de telefon si numele persoanelor facand trimitere la actiunile desfasurate pentru savarsirea infractiunilor.De asemenea, cu ocazia perchezitiilor informatice au fost obtinute date care confirma situatia de fapt retinuta, in sensul ca inculpatii au savarsit cu buna stiinta infractiunile pentru care sunt cercetati.Hotararea a fost contesata atat de catre inculpati, cat si de DIICOT. 