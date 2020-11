Un loc de poveste, usor de vizitat de catre oricine: traseu la cabana Piatra Mare prin Canionul 7 Scari

Trei ore pana la intrarea in traseu, din Bucuresti

Ce nu trebuie sa uiti:

Astazi povestim despre un loc de poveste si usor de vizitat de catre oricine: traseu la cabana Piatra Mare prin Canionul 7 Scari.Pentru maxima eficienta si fara nopti de cazare petrecute in afara propriului domiciliu, am plecat la primele ore ale diminetii din Capitala cu gandul la o zi petrecuta pe munte.Ne-am propus un traseu relativ usor: am ales sa parcurgem Canionul 7 Scari si sa ne continuam apoi drumul pana la Cabana Piatra Mare, punctul final al calatoriei noastre, astfel incat sa ne intoarcem la timp in Bucuresti inainte de orele 23.00, cand devine interzisa deplasarea fara un motiv special.Trebuie sa stii ca din Bucuresti pana la intrarea pe drumul catre canion faci, cu masina, aproximativ 3 ore, in conditiile unui trafic relativ redus. Dupa ce parchezi la Timisul de Jos (exista o parcarea gratuita) va trebui sa urmezi drumul marcat cu banda galbena pana in locul in care vei plati taxa de intrare, in valoare de 10 lei.Imediat ce ai trecut de bariera, drumul catre cabana te poarta printre peretii sapati de apa in stanci de-a lungul mileniilor. Vei urca cele 7 Scari (de la care vine denumirea canonului) si nu te vei putea opri din a fotografia minunile de peisaje ce ti se desfasoara in fata ochilor ca intr-un film mut. Iar daca ai noroc, asa cum am avut noi, Craiasa Zapezii imbraca totul intr-un alb feeric.Drumul de la parcare pana la Cabana Piatra Mare dureaza aproximativ 3 ore, este marcat cu banda galbena si, din loc in loc, exista si placute indicatoare ce iti spun cat timp a mai ramas pana la destinatie. Iar in apropierea cabanei sa nu fii surprins cand iti va iesi in cale comitetul de intampinare, format din cativa magarusi blanzi si dornici de atentie.La Piatra Mare nu te astepta la lux. Daca vrei sa ramai peste noapte ia aminte ca au doar cateva paturi intr-un dormitor comun si trebuie sa faci din timp rezervare. Daca nu esti client al cabanei, acum, in vremuri pandemice, vei fi servit la geam. Noi ne-am desfatat cu cate o ciorba fierbinte pe care am platit 10 lei si care chiar face toti banii, mai ales acum, cand iarna si-a intrat in drepturi. Iti mai poti lua un ceai, cafea sau dulciuri.Intoarcerea la masina o poti face pe traseul marcat cu dunga rosie, ce dureaza aproximativ 2 ore. Acesta se desfasoara in mare parte prin padure si ocoleste practic canionul.- pe munte nu urci in pantofi, ai nevoie de bocanci si imbracaminte in straturi;- trebuie sa iti pui in rucsac o sticla cu apa, un sanwich si ceva dulce. Pe drum iti va fi foame si sete;- nu trebuie sa te abati de la traseu daca vrei sa nu te ratacesti. Drumul e foarte bine evidentiat, urmareste marcajele;- nu uita sa pui in rucsac o bluza de rezerva si o lanterna, noaptea la munte vine pe nesimtite.Forte important de retinut:- mergi pe munte, inspira aer curat, fa miscare si relaxeaza-te, insa tot ce lasi pe munte trebuie sa fie urmele pasilor tai.