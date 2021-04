Dosarul "Tabita Tour", restituit DIICOT. Ce ruda importanta in politica au proprietarii grupului de firme din Bistrita

Masuri de supraveghere tehnica, eliminate

Pozitia reprezentantilor Filadelfia

Hotararea a fost pronuntata de Tribunalul Alba vineri, 16 aprilie 2021, si nu este definitiva. Dosarul a fost trimis instantei in iulie 2019. Sapte persoane cu functii de conducere in firmele Tabita Tour si Filadelfia SRL din Bitrita-Nasaud sunt acuzate de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala. Dosarul este in lucru din anul 2013, cand doi dintre reprezentantii grupului, Sighiartau Gavril senior si Sighiartau Ioan Eugen, au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind, ulterior, cercetati in stare de libertate. Cei doi sunt rude apropiate cu secretarul general al PNL , Robert Sighiartau.Procurorii DIICOT Alba Iulia au efectuat atunci perchezitii la sediul central al firmei din Bistrita-Nasaud si la puncte de lucru din alte judete. Pe langa cei doi proprietari au mai fost trimisi in judecata Sighiartau Gavril junior, Sighiartau Gelu Petrica, Ani Tabita Mihaela, Coman Leia Eugenia si Sighiartau Ionela Cristina. Parti responsabile civilmente sunt firmele Tabita Tour SRL, Filadelfia SRL si Plus Filadelfia Service SRL.Inainte de a pronunta decizia de retrimitere a dosarului la DIICOT, magistratul de la Tribunalul Alba a constatat nulitatea absoluta a mai multor interceptari a unor convorbiri si comunicari telefonice, interceptari ale convorbirilor purtate prin intermediul sistemelor informatice si inregistrari de trafic de date si a dispus eliminarea acestora din dosar."Dispune indepartarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de proba precum si a suportilor care contin rezultatul masurilor de supraveghere tehnica precum si eliminarea referirilor la aceste mijloace de proba si eliminarea redarii continutului acestor mijloace de proba din rechizitoriul nr. 129D/P/2012 din data de 27.06.2019 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - DIICOT Serviciul Teritorial Alba", se mentioneaza in minuta instantei. Este vorba despre activitati ale DIICOT realizate in perioada 2015 - 2019 La termenul din 22 martie, instanta a constatat neregularitatea rechizitoriului sub aspectul acuzatiei privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, "raportat la lipsa calificarii tipului si a regimului fiscal aplicabil serviciilor comerciale presupus neevidentiate in contabilitatea S.C. Tabita Tour S.R.L. si a locului impozitarii". S-a solicitat DIICOT ca in termen de cinci zile sa remedieze neregularitatile actului de sesizare si sa comunice daca mentine dispozitia de trimitere in judecata ori solicita restituirea cauzei. In 16 aprilie, completul de judecata a hotarat restituirea cauzei la procuror.In 2019, dupa inregistrarea cauza la Tribunalul Alba, reprezentantii Filadelfia Group au acuzat grave nereguli in administrarea probelor. "Filadelfia Group a cerut procurorilor DIICOT Alba, in mod repetat, sa incuviinteze efectuarea unei expertize financiar-contabile, care ar fi putut demonstra nevinovatia celor acuzati, insa acest drept a fost refuzat de doua ori de organele de urmarire penale. Compania va contesta dosarul in camera preliminara, unde va demonstra viciile de procedura comise pe tot parcursul acestui dosar.In ciuda faptului ca, din 2012 incoace, instantele de judecata au respins foarte multe dintre actele de procedura intocmite de procurori, desi judecatorii au constatat ca nu exista nici macar probe suficiente pentru o arestare preventiva, desi diverse sesizari primite de procurori au fost infirmate chiar de cercetarile acestora, DIICOT Alba a luat in mod inexplicabil decizia de a continua urmarirea penala", se sustine in comunicatul transmis in 2019 de Ioan Sighiartau.Cele doua companii au avut in 2019 o cifra de afaceri totala de circa 150 de milioane de lei, respectiv aproape 30 de milioane de euro.