Un barbat care ar fi fost lovit tren a fost gasit dupa o vreme la barul din sat. S-a intamplat in judetul Botosani

Panicati, mai multi calatori au sustinut si ei ca ar fi vazut acelasi lucru. "Am vazut silueta unui barbat apropiindu-se in fuga de tren si a sarit in fata locomotivei. S-a auzit un zgomot ciudat, de parca l-a lovit, dupa care mecanicul a oprit. Am coborat mai multi ingroziti din tren", a povestit unul din pasageri, potrivit publicatiei locale Monitorul de Botosani Atat mecanicul, cat si cativa pasageri au inceput sa caute victima, sperand ca acesta nu era grav ranit. In acelasi timp, echipaje de salvare si politie au plecat la fata locului.Spre surprinderea tuturor, nu a fost gasit nicio victima pe langa tren sau sub tren. La scurt timp insa, gestionara unui bar din apropiere a sunat la 112 pentru ca un tanar de 18 ani facea scandal in local. Cand a fost luat la intrebari, acesta le-a spus politistilor ca a trecut prin fata trenului pentru ca se grabea spre bar sa bea.Aflat sub influenta bauturilor alcoolice, tanarul a fost potolit de politisti, care l-au dus la Psihiatrie. Incidentele au avut loc in cursul zilei de marti, 5 ianuarie.CITESTE SI: