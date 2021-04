Raluca Turcan: Aproape un milion de romani s-au intors in tara din cauza pandemiei

"Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru ca urmeaza activitatile sezoniere", a spus marti seara la Digi24 , ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan "Sunt unii care pot sa se inscrie la sistemul de somaj , daca indeplinesc conditiile. Insa, pe fond, pentru cei care urmeaza sa plece in strainatate avem urmatoarele masuri - pentru ca am avut aglomerari la aeroporturi, munca in conditii abuzive din partea angajatorilor in strainatate - si pregatim o ordonanta de urgenta care va intra in sedinta de guvern saptamana aceasta sau cealalta prin care sa intarim legatura dintre agentiile de plasare a fortei de munca si angajatii care pleaca in strainatate, sa crestem gradul de constientizare si de informare cu privire la conditiile de muna in strainatate", a completat ea.Intrebata ce cifra estimeaza cu privire la numarul celor intorsi in Romania din cauza pandemiei, ministrul Muncii a spus ca "sper un milion".Potrivit datelor din 2019, de dinainte de pandemia COVID, 9,7 milioane de romani traiau in afara granitelor, 5,6 milioane fiind in diaspora