Romanul care a violat o italianca langa sediul Ministerului de Interne din Roma va executa pedeapsa in tara. Ce detalii socante au aparut despre relatia victimei cu abuzatorul

Barbatul a violat in noiembrie 2018 o italianca de 54 de ani, care lucra ca ingrijitoare in capitala Italiei. Fapta de viol a avut loc langa Palatul Viminale de la Roma, care este sediul Ministerului de Interne italian.Victima violului a spus ca barbatul, despre care stia ca este nord-african, o rugase sa ia cina impreuna. Acesta s-a autoinvitat pe motiv ca i-ar fi fost foame, iar femeii i s-a facut mila de el. Dupa cina pe care a platit-o femeia, cei doi au mai ramas in interiorul localului servind bauturi alcoolice si stand de vorba pana la ora inchiderii. Femeia a declarat ca, odata iesiti afara, au mai stat de vorba putin, dupa care, brusc, agresorul, a impins-o deasupra unei mese si a violat-o."Masa era ascunsa sub o umbrela mare iar in jur nu era nimeni la ora aceea. Restaurantul se inchisese, nu mai era nimeni care sa ma ajute. A fost un cosmar, dupa ce m-a violat mi-a furat si cei 70 de euro pe care ii mai aveam la mine. Nu m-am putut elibera, ma strangea puternic de maini, eram pietrificata de spaima, probabil ca am si lesinat", a declarat anchetatorilor femeia italianca.Suli Damian Danut a furat si telefonul victimei, ceea ce a facut misiunea politistilor destul de usoara. Dupa vizionarea camerelor de luat vederi din zona si urmarirea telefonului, agresorul a fost identificat si retinut din baraca unde locuia.Barbatul a recunoscut ca a intretinut relatii intime italianca de 54 de ani, dar a precizat ca nu a fost viol. "Eram beti si ea a fost de acord, nu am obligat-o", a spus Suli politiei, citat de presa italiana. Barbatul este recidivist. In 2015 a fost condamnat, tot in Italia, la 1 an si 4 luni de inchisoare pentru o talharie, fapta pe care a comis-o in 2014 la Venetia. Aceasta pedepsa a fost insumata cu cea pentru infractiunile de la Roma rezultand condamnarea finala de 7 ani si 6 luni dupa gratii.Dupa fapta din Venetia a revenit in Romania unde a fost condamnat, in 2015, la 4 ani cu executare pentru furt. Barbatul a fost eliberat conditionat in luna mai 2018 din Penitenciarul Timisoara, dupa care a plecat din nou in Italia . De mentionat ca anterior acestei fapte, Suli Damian Danut a mai fost condamnat in Romania de alte trei ori la inchisoare, fiind eliberat conditionat de fiecare data.In 22 aprilie 2021, Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea Parchetului si a dispus executarea pedepsei in Romania. Instanta a scazut 180 de zile reprezentand perioada cat a stat inchis in Italia. Dispune executarea de catre numitul Suli Damian Danut, a pedepsei principale 7 ani si 6 luni inchisoare intr-un Penitenciar din Romania. Dispune transferarea persoanei condamnate Suli Damian Danut intr-un penitenciar din Romania, in vederea continuarii executarii pedepsei. Scade din pedeapsa principala rezultanta 180 de zile, considerate ca fiind executate, precum si durata efectiv executata, incepand din 15.09.2018 pana la zi", se precizeaza in minuta hotararii instantei din Alba Iulia.