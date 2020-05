UNICEF lanseaza un apel la donatii de 1,6 miliarde de dolari pentru copiii afectati de pandemie

In Romania

Aceasta crestere reflecta consecintele socio-economice devastatoare ale bolii si nevoile crescande ale familiilor.In timp ce epidemia intra in cea de-a cincea luna, costurile materialelor, transporturilor si serviciilor de protectie a copiilor cresc alarmant., a afirmatAccesul la servicii esentiale precum ingrijirile medicale si imunizarea de rutina a fost deja compromis pentru sute de milioane de copii, lucru care ar putea conduce la o crestere semnificativa a mortalitatii infantile.De altfel, sanatatea mintala si impactul psiho-social provocat de circulatia restrictionata, inchiderea scolilor si izolarea ulterioara au o probabilitate mare de a intensifica nivelurile de stres deja crescute, in special in randul copiilor vulnerabili.Conform unei analize realizata de UNICEF, aproximativ 77% dintre copiii cu varsta sub 18 ani din intreaga lume sau 1,8 miliarde de copii traiesc intr-una din cele 132 de tari in care s-au introdus diferite forme de restrictie din cauza pandemiei de COVID-19.Factorii de risc privind violenta, abuzul si neglijarea sunt in crestere pentru copiii afectati de restrictionarea libertatii de miscare si in conditii de declin economic. Fetele si femeile se confrunta cu un risc crescut de violenta sexuala si de gen.In multe cazuri, refugiatii, migrantii si copiii stramutati intern, precum si persoanele repatriate au acces redus la servicii si protectie si se confrunta cu o expunere sporita la xenofobie si discriminare., a declarat Fore.UNICEF isi concentreaza interventiile destinate combaterii efectelor pandemiei in statele in care exista crize umanitare, actionand atat pentru a preveni transmiterea, cat si pentru a reduce efectele colaterale asupra copiilor, femeilor si grupurilor vulnerabile, in special in privinta accesului la servicii medicale, apa si salubritate, educatie si protectie sociala.UNICEF a primit pana in prezent o finantare de 215 milioane de dolari pentru a putea raspunde pandemiei. Fondurile suplimentare vor ajuta UNICEF sa porneasca de la rezultatele deja atinse printre care se numara:● Peste 1,67 miliarde de persoane au primit mesaje despre spalarea mainilor si igiena respiratorie ca masuri de preventie a infectarii cu COVID-19;● Peste 12 milioane de persoane au primit provizii esentiale de apa si materiale sanitare si igienice;● Printre masurile de contracarare a pandemiei, UNICEF a distribuit peste 6,6 milioane de perechi de manusi, 1,3 milioane de masti chirurgicale, 428.000 de masti N95, 291.000 de halate, 13.000 de perechi de ochelari de protectie, 63.500 de viziere, 200 de concentratoare de oxigen si 34.500 de teste de diagnosticare COVID-19, ajutand 52 de state;● Aproximativ 80 de milioane de copii au fost sprijiniti pentru a putea invata la distanta sau la domiciliu;● Peste 10,9 milioane de copii si femei au primit servicii esentiale medicale in unitatile sprijinite de UNICEF;● Peste 830.000 de copii, parinti si profesionisti au beneficiat de servicii de sanatate mintala comunitara si de asistenta psiho-sociala., inca de la debutul epidemiei, UNICEF a actionat impreuna cu partenerii sai guvernamentali si neguvernamentali - pentru a intelege mai bine cum evolueaza situatia sociala si pentru a veni in ajutorul parintilor si copiilor cu informatii utile pentru a se putea proteja, furnizand si echipamente de protectie speciala astfel incat profesionistii din prima linie care lucreaza pentru copii sa continue sa asigure servicii esentiale de sanatate si protectie sociala.Printre parteneriatele incheiate de UNICEF in Romania se numara si cel cu Posta Romana, in cadrul caruia la, inceputul lunii mai, compania va distribui un total de 1.080.000 de materiale de informare in judetele Brasov si Bacau.De asemenea, beneficiind de o finantare din partea Fundatiei Botnar, UNICEF a inceput livrarea a 210.000 de perechi de manusi, 280.000 de masti faciale, 20 de concentratoare de oxigen si peste 4.000 de kituri de testare pentru SARS COV 2.Mai multe informatii despre apelul UNICEF privind COVID-19 pot fi accesate aici: https://www.unicef.org/appeals/covid-2019.html UNICEF este prezent in unele dintre cele mai dificile locuri din lume, pentru a-i ajuta pe cei mai defavorizati copii ai planetei. In 190 de tari si teritorii, pretutindeni, ne desfasuram activitatea in sprijinul fiecarui copil, pentru a construi o lume mai buna pentru toti. Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram