Unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din Romania va fi construit in urmatorii 2 ani. "Este amanat de 31 de ani"

Ministrul Catalin Drula a anuntat ca miercuri, 17 februarie, a semnat contractul pentru realizarea pasajului rutier din localitatea Drajna Noua, judetul Calarasi.Pasajul este pe traseul DN3A Lehliu-Fetesti si va supratraversa magistrala de cale ferata Bucuresti -Constanta."Astfel, vom scapa de cozile la trecerea la nivel cu calea ferata si timpii mari de asteptare pe relatia Slobozia - autostrada A2 - Calarasi. Proiectul are o lungime de 2,7 kilometri pe traseul nou, dintre care pasajul propriu-zis are o lungime de aproximativ 300 de metri.Termenul contractual: 6 luni proiectare + 18 luni executie, dar avem promisiunea constructorului ca va face toate eforturile pentru a finaliza in avans fata de termen", a scris Catalin Drula pe Facebook Trecerea la nivel de calea ferata se afla la cativa kilometri de Autostrada A2 pe traseul spre Galati-Braila. Din cauza traficului feroviar intens se formeaza cozi de kilometri pe sosea, iar soferii pierd uneori zeci de minute sau ore asteptand trecerea trenurilor."Este un proiect amanat de 31 de ani", spune unul dintre comentatorii la postarea ministrului. Pasajul de la Drajna a fost discutat si promis de nenumarate ori in ultimii zeci de ani.