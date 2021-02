Vaccinul AstraZeneca va fi administrat in Romania doar persoanelor de pana la 55 de ani. Distanta intre cele doua doze este mai lunga

Descriere si mecanism de actiune

Doze si mod de administrare

Cel de al treilea vaccin anti-COVID autorizat in Europa

Cea de-a doua recomandare a Ministerului Sanatatii vizeaza ca doza de rapel sa fie administrata dupa 8 saptamani."In urma recomandarilor transmise de Ministerul Sanatatii , Agentia Nationala a Medicamentuluisi Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), precum si de Grupul Stiintific din CNCAV,tinand cont de precizarile din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP) si de studiiledisponibile pana la momentul autorizarii conditionate de punere pe piata, in Romania, vaccinarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18-55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval, in functie de aparitia noilor date stiintifice. De asemenea, intervalul de timp recomandat intre cele doua doze este de 8 saptamani", se arata intr-un comunicat de presa transmis de catre Guvernul Romaniei.Ministerul Sanatatii anunta si ca pentru gestionarea cu eficienta a procesului de vaccinare la nivel national, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a elaborat si transmis personalului specializat Procedura de vaccinare impotriva COVID-19 cu AstraZeneca, document care prevede conditiile si modul de stocare, depozitare, transport si distributie, cu respectarea lantului de frig, monitorizarea reactiilor, precum si managementul stocurilor si al pierderilor.Pe baza avizului pozitiv al EMA, Comisia Europeana a verificat toate elementele care sustinautorizarea introducerii pe piata a vaccinului AstraZeneca si a consultat statele membre inainte de a acorda autorizatia de introducere pe piata conditionata.Vaccinul AstraZeneca este un vaccin monovalent compus dintr-un singur vector adenoviralmodificat (un virus inofensiv), care transmite celulelor umane "instructiunile" necesare producerii proteinei Spike unice, specifica virusului care provoaca boala COVID-19. Sistemul imunitar al persoanei recunoaste ca aceasta proteina specifica nu ar trebui sa se afle in organism si reactioneaza prin producerea de mijloace de aparare naturale impotriva infectiei SARS-CoV-2. Vaccinul AstraZeneca este disponibil in flacoane de 4 ml suspensie, cu 8 doze , respectiv de 5 ml suspensie, cu 10 doze. Vaccinul se pastreaza la temperaturi intre +2 si +8 grade Celsius, cu mentinerea lantului de frig impus de producator, si are o stabilitate de 6 luni inainte de prima utilizare.Vaccinul se administreaza doar intramuscular, in conformitate cu recomandarile din RCP.Distributia se realizeaza prin modalitati standard, in masini frigorifice, containere si cutii frigorifice, cu monitorizarea temperaturii, iar dozele de vaccin vor fi destribuite catre depozite regionale si centrele de vaccinare.Agentia Europeana a Medicamentului a recomandat, la 29 ianuarie 2021, acordarea autorizatieiconditionate de punere pe piata pentru vaccinul impotriva COVID-19, dezvoltat de companiaAstraZeneca. Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) din cadrul EMA a evaluat dateleprivind calitatea, siguranta si eficacitatea vaccinului si a recomandat prin consens acordarea de catre Comisia Europeana a autorizatiei conditionate de punere pe piata.Vaccinul AstraZeneca este al III-lea vaccin impotriva COVID-19 disponibil pentru derulareacampaniilor de vaccinare in statele membre ale Uniunii Europene si, implicit, in Romania.Vaccinul determina sistemul imunitar al organismului sa produca anticorpi si globule albe specializate care actioneaza impotriva virusului, oferind astfel protectie impotriva COVID-19. Pentru imunizare, se administreaza doua doze de vaccin, dupa un interval cuprins intre 4-12 saptamani de la prima doza.Elvetia a amanat autorizarea vaccinului pana va primi mai multe dateElvetia a refuzat aprobarea pentru vaccinul anti Covid al companiei AstraZeneca. Anuntul a fost facut de agentia elvetiana a medicamentului Swissmedic, cea care elibereaza autorizatii pentru intrarea pe piata.Reprezentantii Swissmedic au transmis ca sunt necesare studii suplimentare pentru autorizarea vaccinului anti Covid produs de AstraZeneca, deoarece datele prezentate "sunt inca insuficiente pentru a permite obtinerea unei autorizatii". Decizia statului elvetian este una surprinzatoare, mai ales ca vaccinul produs de AstraZeneca este autorizat deja in numeroase tari, inclusiv in UE, transmite Reuters."Tinand cont de datele examinate pana in prezent, comitetul consultativ al expertilor externi (HMEC, Human Medicines Expert Committee) al Swissmedic a estimat in sedinta sa extraordinara din 2 februarie 2021 ca datele disponibile in prezent nu permit inca sa se ajunga la un raport beneficii - riscuri pozitiv pentru acest vaccin", se arata in comunicatul emis de Swissmedic, citat de Reuters. Agentia italiana a medicamentelor (AIFA) a autorizat sambata vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 pentru toti adultii, dar a recomandat alternative pentru persoanele in varsta de peste 55 de ani, noteaza AFP."AIFA autorizeaza vaccinul AstraZeneca pentru prevenirea bolii COVID-19 la persoanele de peste 18 ani, in conformitate cu recomandarea EMA", Agentia Europeana pentru Medicamente, a informat ea, subliniind insa ca exista "un grad de incertitudine" legat de eficienta pentru cei in varsta de peste 55 de ani, pentru ca aceasta grupa de varsta este "slab reprezentata" in teste.