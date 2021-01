Valeriu Gheorghita: "Romania, spre deosebire de alte tari, a pastrat dozele pentru rapelul tuturor persoanelor deja vaccinate"

El spune ca "tari precum Danemarca, de pilda, care au folosit toate dozele, au o reala problema" in conditiile in care producatorul Pfizer a anuntat reducerea temporara a capacitatii de productie a vaccinului."Va spun ceea ce am facut noi - si cred ca a fost o decizie buna - si anume faptul ca celelalte tari nu au pastrat doza de rapel si au folosit tot ce au avut. In situatia aceasta, in care astazi, de pilda, compania Pfizer a anuntat ca saptamana urmatoare numarul dozelor alocate va fi cu circa 40% mai redus decat ar fi trebuit sa fie livrate din cauza faptului ca se fac ajustari in interiorul fabricilor tocmai pentru a creste capacitatea de productie, tari precum Danemarca, de pilda, care au folosit toate dozele, au o reala problema la acest moment, pentru ca nu mai pot asigura rapelul persoanelor care au primit prima doza", a declarat Valeriu Gheorghita, vineri seara, la Digi 24.Acesta a precizat ca perioada pentru rapel poate fi intre 21 si 42 de zile."Insa recomandarile, conform autorizatiei emise de Agentia Europeana a Medicamentului, ar fi sa fie, totusi in jurul a 21 de zile. Au ales sa foloseasca, practic, tot ce a venit ca numar de doze alocate saptamanal pentru a grabi. (...) Aici sunt discutii foarte multe legate de eficacitatea finala si de nivelul de protectie pe care il obtin acele persoane vaccinate, noi am decis sa mergem pe recomandarile din rezumatul caracteristicilor produsului asa cum arata datele din studii clinice, care ne arata o eficacitate de peste 95% respectand aceasta schema de vaccinare", a adaugat Valeriu Gheorghita.