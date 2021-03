VIDEO Selly, raspuns pentru cei care l-au criticat pentru petrecerea din pandemie: "Nu imi spuneti voi mie ca nu v-ati chemat prietenii de ziua voastra"

Amendat de politie pentru petrecerea de ziua sa

"Sunt acuzat ca am facut treaba asta in pandemie si pentru ca i-am adus pe Tzanca si pe Biju sa cante de ziua mea. Lumea este suparata ca noi ascultam manele la petreceri. Toti romanii, la petrecere, asculta doar Mozart . (...) E ireal cata ipocrizie poate exista in tara asta! (...)Eu am primit amenda pentru ca am facut acest eveniment in pandemie. In primul rand, eu chiar cred ca pandemia asta exista si e un pericol real, chiar cred ca trebuie sa avem grija, nu sunt pe conspiratii. In al doilea rand, in cazul asta, nu politia e cea care trebuie injurata, nu face legea, doar aplica legea. Oamenii legii doar si-au facut meseria. Ei s-au prins a doua zi, cand au vazut filmuletele de pe TikTok si m-au sunat. Problema e legea. Legea e foarte stupida. (...) Cluburile sunt pline. In club e voie, intr-o casa imensa e ilegal. Nu imi spuneti voi mie ca nu v-ati chemat prietenii de ziua voastra", a spus Selly pe contul sau de YouTube."Inainte de petrecere, am rugat pe toata lumea sa faca test de COVID! (...) Sunt vreo doua persoane din staff-ul tehnic al lui Tzanca care nu mi-au aratat inainte poze cu testele", a mai spus Selly.Sanctiunile au venit in urma petrecerii date de ziua sa, imortalizate in cateva clipulete postate pe pagina de Instagram a lui Selly.In imagini se vede ca la eveniment participa mai multe persoane, printre care si cantaretul de manele Tzanca Uraganu, desi in actualul context pandemic petrecerile private sunt interzise."La multi ani pentru Selly al nostru", a spus manelistul inainte sa ii dedice melodia "Sunt Johnny Nebunu", fredonata de Selly si intreaga audienta.Potrivit sursei citate Politistii au reusit sa identifice trei persoane, deocamdata, printre care si vloggerul, pe care le-au amendat cu 15 mii de lei.Acesta si-a sarbatorit ziua de nastere pe ritmuri orientale alaturi de artisti precum Costel Biju sau Tzanca Uraganu.