Patru romani au participat la un viol in grup in Austria. Victima este o prostituata care a fost drogata si amenintata cu moartea

Femeia era tot romanca si fusese transportata anterior din Germania in Austria, la Graz, de catre unul dintre barbatii implicati in viol, pentru practicarea prostitutiei.Unul dintre cei patru barbati are 52 de ani si locuieste in Cisnadie, judetul Sibiu. I. Tiberiu Costel este sofer pe TIR si a fost arestat preventiv de un complet al Curtii de Apel Alba Iulia la cererea autoritatilor austriece care au emis un mandat european. Violul a avut loc in 8 aprilie 2021, iar mandatul de arestare pe numele barbatului din Sibiu a fost emis in 20 aprilie. Decizia Curtii de Apel a fost pronuntata in 7 mai 2021. Hotararea instantei de judecata descrie si modul in care au actionat cei patru barbati, unul dintre acestia obligand-o sa ingereze un drog denumit "speed", care are ca si substanta activa amfetamina. Barbatul din Cisnadie ar fi incercat sa o oblige sa ii faca sex oral, dupa care a lovit-o de mai multe ori. "Pestele" prostituatei a amenintat-o ca o va ucide daca va spune cuiva despre incident. Acesta a si deposedat-o de suma de 200 de euro pe care ar fi obtinut-o din practicarea prostitutiei.I. Tiberiu Costel, alaturi de un alta barbat, a incercat, cu intentie, sa ii produca leziuni corporale grave femeii "executand repetate lovituri cu mana si piciorul atat asupra corpului cat si asupra capului acesteia"."Numitul G. A. a constrans-o pe (...), prin amenintare periculoasa cu moartea, sa renunte la depunerea unei plangeri penale pentru fapta, spunandu-i lui L., in prezenta femeii, sa o ucida pe aceasta daca isi va mai putea aminti de eveniment. In schimb numitul L. va primi atat un autovehicul in valoare de 1.200 euro si suma de 2.000 euro in numerar. In noaptea de 9 aprilie 2021, D. L. a amenintat-o periculos pe numita (...) cu moartea, cu scopul de a ii induce o stare de teama si anxietate, punandu-si - in prezenta acesteia - un cutit de bucatarie la brau, spunandu-i sa se culce din nou langa el in pat deoarece doreste sa discute cu ea despre incident. Prin acest comportament intentiona sa ii dea de inteles ca o va omori daca isi va aminti de incident si va povesti despre acesta", se precizeaza in hotararea instantei.Barbatul din Sibiu nu a recunoscut faptele si a cerut respingerea cererii de arestare preventiva pe motiv ca precizarile din mandatul european sunt doar suspiciuni ale autoritatilor din Austria. Se retine savarsirea unei infractiuni de tentativa de viol si a unei infractiuni de tentativa de vatamare, "o incercare esuata" (asa cum s-a exprimat organul de cercetare penala in mandatul european de arestare), iar ca dovezi se indica doar depozitia persoanei vatamate. S-ar incalca si anumite drepturi cu privire la demnitatea persoanei cand se va dovedi ca acolo nu a existat nicio problema si nicio infractiune savarsita de catre persoana solicitata. Urmeaza ca acest aspect sa se elucideze, dar asta nu o poate face instanta din Romania", se mai sustine in hotarare.In final, instanta a apreciat ca lasarea in libertate a lui I. Tiberiu Costel "nu poate fi circumscrisa unor garantii suficiente care sa asigure prezenta sa in fata autoritatilor judiciare din Austria si care sa inlature orice risc de sustragere de la derularea procedurilor in vederea punerii in executare a mandatului european de arestare". Prin urmare s-a dispus punerea in executare a mandatului de arestare. Predarea persoanei solicitate in Austria va fi intarziata deoarece a fost formulat apel, care urmeaza sa fie judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie.